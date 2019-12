Hui es lliuren les Insígnies d’Or amb l’escut de la ciutat per a l’any 2019

Connect on Linked in

Com cada 30 de desembre hui tindrà lloc la concessió de les insígnies d’Or de la Ciutat a persones, entitats i associacions diverses que han destacat per la seua labor en les modalitats de Humanisme, Activitats Empresarials, Cultura i Esports.



L’acte començarà amb la baixada de la bandera des de l’Ajuntament a les 18 hores, acompanyada de les salves i el nostre himne es despenja de mans del regidor de Cultura, Alfred Aranda per a ser rebuda per l’alcalde de la Ciutat, Diego Gómez.



La processó cívica comença el seu recorregut amb la segona tinent d’alcalde i representant del PSOE, Isabel Aguilar com a portadora de la bandera, el segon torn li correspon al regidor de Compromís Xavi Pérez, continuarà la regidora de Ciudadanos Clara Aledón, per a finalitzar el recorregut la regidora del Partit Popular Luisa Castells en la plaça Major.



El final de la processó cívica tindrà lloc un homenatge al Rei En Jaume i a la nostra senyera amb la lectura d’un text commemoratiu.



Podrem gaudir d’una xicoteta actuació musical de la banda Jove de la Societat Musical d’Alzira, dirigida per David González.



En acabar, a les 19.30 hores tindrà lloc el plenari extraordinari on es lliuraran les insígnies i podrem escoltar els discursos dels guardonats. L’acte es tancarà amb la signatura al llibre d’Or de la Ciutat.

INSÍGNIA HUMANISME

Antonio Costa Magraner, president de la Séquia Reial del Xúquer



Va nàixer a Alzira (València) el 25 d’agost de 1948.



És agricultor a títol principal, i disposa del Certificat d’Explotació Prioritària en el Règim d’Autònom. Poc temps després d’aconseguir la majoria d’edat va ingressar en l’Òrgan de Govern de la Cambra Local Agrària fins a la seua extinció. Forma part del Consell Agrari Municipal des de la seua creació, en qualitat d’agricultor professional.

Ha format part durant tretze anys del Consell d’Administració de la Mútua Valenciana d’Assegurances Agràries.



Ha participat durant vint-i-un anys en el món cooperatiu. Primer en el Consell Rector de la Cooperativa L’Agrícola, i després de la fusió amb la Cooperativa Agralco, que va donar lloc a l’actual ALZICOOP, en què va continuar de vocal en la Junta Directiva.

Va ser pioner en el cultiu del caqui. A Alzira va ser membre fundador, en 1997, del Consell de Denominació d’Origen Kaki de la Ribera del Xúquer fins a l’any 2015.



És membre des dels anys 80 de la Junta Directiva Local de Regs de la Séquia Real del Xúquer d’Alzira i president de l’entitat durant els últims catorze anys.



És diputat de la Séquia Reial del Xúquer per Alzira des de 1997. El 27 de febrer de 2009 s’incorpora com a vocal a l’Excma. Junta de Govern de la Séquia Real del Xúquer, i el 24 d’abril de 2018 accedix a la Presidència de la Séquia Real del Xúquer.

És president de la Unitat Sindical d’Usuaris del Xúquer (USUJ), entitat propietària de l’embassament d’Alarcón, que agrupa a Iberdrola, SA i a les Comunitats de Regants de la Reial Séquia d’Escalona, la Reial Séquia de Carcaixent, de Sueca, de Cullera, de Quatre Pobles i la Séquia Reial del Xúquer.

Pel que fa a la Comunitat Autònoma Valenciana és membre de la Comissió Permanent de la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana (FECOREVA).



En la Confederació Hidrogràfica del Xúquer forma part, com a president de la Séquia Reial del Xúquer, de la Junta de Govern, la Comissió de Desembassament, la Comissió de Sequera, la Comissió de Planificació i el Consell de l’Aigua de la Demarcació.



En l’àmbit nacional és membre de la Comissió Permanent de la Federació Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya (FENACORE); membre del Comité Organitzador dels Congressos Nacionals de Comunitats de Regants d’Espanya i membre del Consell Nacional de l’Aigua del Ministeri per a la Transició Ecològica, en representació de tots els usuaris de la conca del Xúquer.



INSÍGNIA ACTIVITATS EMPRESARIALS

Confecciones Tello: Jaime Tello Aparisi i a María José Luis Ribera

La història d’esta tradició familiar de comerciants va començar cap a l’any 1890 de mà dels besavis de Jaime Tello Aparisi, Pepe i María. Estos vivien a Albatera però, per motius econòmics venien uns quants mesos durant diversos anys a Alzira per a poder fer front a les seues necessitats. A Alzira en aquella època es guanyaven diners suficients per a poder passar la resta de l’any a Albatera.

Començaren venent calendaris, fils, agulles… i com que els anava bé la venda, decidiren instal·lar-se definitivament a Alzira i a partir d’ací començà esta tradició familiar.



Una de les filles dels besavis de Jaime Tello, Trinidad, anava al mercat amb ells i allí va ser on conegué i s’enamorà del seu home, Jaume, avi d’este, que paral·lelament també anava al mercat. Junts continuaren la segona generació al negoci tant al mercat com a la botiga situada al carrer Hospital núm. 6.



Seguidament, la tercera generació va vindre encapçalada per part de la mare de Jaime, María, que va seguir anant al mercat i a la botiga situada al carrer Josep Pau 28-30.



Sa mare va nàixer al negoci, de la mateixa manera que el seu fill, però per motius de la mort del seu marit, Jaime Tello va haver d’incorporar-se als 14 anys. Van ser anys molt durs perquè tenien molt pocs recursos però amb lluita, ànim i dedicació van eixir avant.



La quarta generació ve de la mà de Jaime Tello i de la seua dona Ma. José, que resultà que també provenia de família comerciant. Junts continuaren el negoci familiar i ara la cinquena generació ve per part del fill de Jaume, que junt amb la seua dona continuaran esta tradició familiar.



INSÍGNIA CULTURA

Estudi Fotogràfic Niclas: José Carrillo i Rosa María García



Niclas és un estudi fotogràfic que naix l’any 1978 al carrer Calderón de la Barca de la nostra ciutat. Dirigit per José Carrillo Sandonato i Rosa Ma. García García, és referent i testimoni de la història i tradicions dels alzirenys.



Pepe va nàixer en la veïna ciutat de Carcaixent, encara que des de fa molts anys viu i desenvolupa la seua activitat professional a Alzira, juntament amb la seua esposa Rosa M., que es va llicenciar en Ciències Biològiques en la Universitat de València en 1981, encara que en 1982 es va incorporar a l’estudi fotogràfic Niclas per començar aleshores un projecte en comú.

L’estudi en 1982 es va traslladar temporalment a l’avinguda Sants Patrons a causa de la pantanada ocorreguda a la nostra ciutat, mentre es realitzaven les obres en l’antic local, el qual es va obrir de nou al públic el març de 1987, i des d’eixe moment es troba allí.

Pepe i Rosa M. han donat compte del seu treball i del seu quefer professional mostrant-lo per Espanya i pel món i han participat en nombrosos seminaris, tallers i cursos amb ponències sobre fotografia de retrat, fotografia digital i màrqueting a Portugal, Holanda, Alemanya, Veneçuela, França, Emirats Àrabs, Mèxic i Corea del Sud.

Han exposat els seus treballs lliures en exposicions i mostres celebrades, entre altres ciutats, a Alzira, València, Madrid, Barcelona, Saragossa, etc.

Els seus treballs han sigut reconeguts amb importants premis i guardons, entre altres amb la Medalla de Plata Europea Colour Art Photo i el Premi Comunitat Valenciana de Fotografia Social.

En l’any 2006 aconseguixen el títol de mestre fotògraf instructor per part de la Federació Espanyola de Professionals de la Fotografia i la Imatge i compten en el seu haver amb dos premis Master Quep (any 2013) europeus de retrat i en fotografia d’il·lustració, així com amb el reconeixement d’Excel·lència per la Federació Espanyola de Fotografia.

En nombroses ocasions han col·laborat amb la Federació Espanyola de Fotografies com a jutges qualificadors.

En 2013 van ser seleccionats per a representar a Espanya en la World Photographic Cup.

Han sigut durant molts anys un referent dels alzirenys arribat el Nadal per ser els autors de les imatges del popular calendari que coordina el MUMA i edita l’Ajuntament d’Alzira i, també han participat durant els últims 14 anys en l’elaboració de l’almanac d’Asindown que distribuïx el rotatiu Levante-El Mercantil Valenciano i en el qual col·labora el València Club de Futbol.

Pepe és autor de la part gràfica dels llibres La Vila, un passeig per l’arquitectura popular, Les arrels d’un poble i Veure i viure la Vila amb Agustín Ferrer, publicats per la Comissió de la Falla de la Plaça del Forn en 1995, 1996 i 1997, respectivament, i d’Un passeig per la Ruta dels Monestirs (2009), editat per la Comissió de la Falla Pere Morell, que va comptar, a més, amb la col·laboració de diferents estudiosos.

Amb Bernardo Montagut i Aureliano Lairón és coautor del llibre Alzira. L’illa del Xúquer (2005). I en 2018 publica un llibre titulat Imatges de la Passió en la Setmana Santa d’Alzira, editat per l’editorial Neopàtria i escrit per Bernardo Montagut, que va donar lloc a una exposició a la Casa de la Cultura els beneficis de la qual van ser donats íntegrament a la casa de Càritas d’Alzira.

Igual que els temps, han hagut d’evolucionar en el seu treball i adaptar-se a les noves tecnologies i a la digitalització de la fotografia. En 2009 van realitzar el Postgrau de Fotografia Digital de la Universitat Politècnica de València.

Jovials i amables, Pepe i Rosa M. sempre estan disposats a col·laborar quan se’ls demana i quan es tracta d’associacions o entitats sense ànim de lucre mostren la seua faceta més humana, generosa i altruista.



INSÍGNIA ESPORTS

Al Club de Tennis Taula Alzira: Angel Balaguer, president del Club de Tennis Taula i a Salvador Hidalgo, president honorífic del Club.



L’Alzira Tenis Taula es va fundar en 1969. L’actual president honorífic i encara practicant d’este esport, Salva Hidalgo, va ser un dels fundadors junt amb Pascual Tudela, José Granados, Ismael i Paco España i Miguel Ángel Andújar. Enrique López va ser la primera estrella del club. Campió provincial amb 14 anys, repetiria diversos anys en individual i dobles i va disputar diversos campionats d’Espanya, en què arribà a penjar-se la medalla de bronze en dobles mixtos i fou convocat amb la Selecció Espanyola.



Després de la Pantanada el club es va desfer i es va refundar al setembre de 1997 per iniciativa de Víctor Balaguer. Als pocs dies d’inscriure’s en la Federació Valenciana aconseguiren el títol autonòmic, un guardó que mai havia aconseguit un club que no fora d’Alacant. El club tornà a desaparéixer i es refundà definitivament en 2005 quan Salva Hidalgo va posar en marxa una escoleta de tenis taula en el col·legi Lluís Vives. D’ahí i d’Ausiàs March sorgiren l’actual millor jugador alzireny, Javi Rodilla, i el seu germà Carlos, Àngel Balaguer, Mario Caballero, Guillem i Andreu Escribà, Pablo García i fins ara l’única xica, Sheila Fernández. En l’equip sènior tornaren a jugar els germans Héctor i Emilio Sancho, els històrics Pepe Fuster i Emilio López, als quals es va unir Bernat Bataller. Ja en el primer any aconseguiren el títol de Lliga i l’ascens a 1a Autonòmica, de la qual serien campions també en la temporada següent i pujaren a 2a Nacional. En 2010 foren tricampions de Lliga i en 2011 es quedaren sense poder pujar a 1a Nacional per problemes econòmics després d’aconseguir-ho esportivament.



Després de diversos intents, Javi Rodilla, Rafa del Valle i Víctor Pellicer aconseguiren el títol de Lliga de 1a Nacional i l’ascens a Divisió d’Honor, on es va jugar un any i s’aconseguí la permanència. La duresa econòmica de la categoria obligà a renunciar-hi però l’equip seguix sent un dels favorits de 1a. Actualment l’equip A és líder de la tercera categoria d’Espanya, el B, líder invicte de 2a Nacional, el C és 4t de Súper Autonòmica i el D, quint en 1a Autonòmica.



Individualment, els jugadors jóvens han obtingut títols i podis nacionals. Javi Rodilla va ser campió autonòmic absolut amb 14 anys i enguany ha tornat a guanyar este títol. Joseca Guillot ha guanyat el Top 16 i el campionat d’Espanya per seleccions autonòmiques. Un altre jugador del primer equip, Sergi Gómez, de 15 anys, va anar convocat fa unes setmanes amb la Selecció Espanyola. Actualment és el club de moda dels veterans alguns vinguts des de València o Oliva. Pepe Fuster acumula 6 títols estatals. entre altres. El club té un jugador de, 78 anys, Miguel Ponce, i des d’enguany una escoleta de jóvens aprenents.

Els triomfs no paren i este mateix cap de setmana José Carlos Guillot i Sergi Gómez han pujat tres vegades al pòdium en el campionat autonòmic juvenil, Joseca com campió individual i de dobles i tercer per equips. Sergi s’ha penjat tres bronzes. Els més majors seguixen ocupant els primers llocs en el Circuit de Veterans. Pel que respecta a l’actualitat col·lectiva, el primer equip és tercer en Primera Nacional, a una victòria del líder i amb expectatives de tornar a jugar la fase d’ascens a Divisió d’Honor. El segon equip és líder de Segona Nacional i els equips C i D estan en mitja taula de la Superautonòmica i Primera Autonòmica.