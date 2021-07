Hui naix Delicious València, una nova marca que posicionarà la gastronomia local com a referent internacional

Connect on Linked in

Emiliano García destaca la “revolució gastronòmica” que s’està produint a València gràcies al potencial de la ciutat i els seus professionals

Delicious València s’ha presentat hui oficialment “al món”. Una nova marca que busca representar la gastronomia valenciana en l’àmbit internacional. En el procés creatiu del desenvolupament de ‘naming’ i identitat visual han participat la Fundació Visit València, l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) i València Capital Mundial del Disseny 2022. Així, les 3 institucions, de manera conjunta, han format part del comité avaluador encarregat de seleccionar la millor proposta després de la convocatòria oberta a professionals del disseny per a la creació de la marca gastronòmica per a València.

Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València i president de Visit València, ha destacat durant la presentació que “hem apostat per un nom amb força per al mercat tant nacional com internacional”. D’esta manera, ha afirmat el regidor, “hem volgut que esta nova marca represente i identifique a tots aquells que formen part de la gastronomia valenciana, a través d’una imatge inspirada en allò que som i ens fa únics”. García ha volgut reconéixer el treball realitzat durant anys per part de l’entorn gastronòmic ja que “la revolució gastronòmica que està experimentant València en estos moments, ve d’un convenciment d’anys arrere, d’una visió conjunta: creure fermament en el potencial que tenen València i els seus professionals”.

El diputat responsable de València Turisme, marca de la Diputació de València, Jordi Mayor, ha destacat que “la gastronomia és una de les claus que identifiquen un territori i, per tant, element molt significatiu per al turista i, per a conéixer València, cal degustar-la, assaborir-la”. “Per això, Visit València i València Turisme sumen esforços novament amb esta nova marca, per a potenciar i promocionar la gastronomia de tota la província, els seus productes i la seua cultura culinària”, ha afegit.

Per part seua, Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, ha destacat que “construir una marca és sempre fascinant i que esta inspire un viatge gastronòmic aporta un gran valor. El turisme, almenys el model que busquem, es basa a inspirar el viatge a través de les emocions.” Així mateix, ha insistit en la importància d’apostar per la gastronomia, ja que “quan cau un bar cau tota una cadena de valor. La ciutat també perd, es va quedant sense ànima, sense carisma”. “Tot el que contribuïsca a subratllar el valor de la gastronomia té una importància afegida en moments com este” ha conclòs.

Una imatge inclusiva, diversa i àmplia

Els colors de l’horta valenciana, el tradicional esmorzaret o la forma i les textures dels arrossos estan representats en esta nova imatge per a la ciutat. Delicious València “pretén ensenyar al món la seua àmplia varietat culinària”. Per al logotip s’ha utilitzat un únic símbol que representa les inicials de Delicious València (DV) usant una paleta de color molt associada a la ciutat i a l’entorn gastronòmic.

Un projecte de local amb abast internacional

Estudi Modest ha sigut l’encarregat de desenvolupar la imatge i ‘naming’ de Delicious València. Delicious és un terme que s’associa immediatament amb la gastronomia, connecta des del primer segon amb el gust, amb els sabors i olors delicioses.

“És evocador i molt obert, una simple carxofa és deliciosa i un plat d’alta cuina també. Té un component turístic amagat que parla de les delícies de València com a destinació. És una paraula que s’escriu de manera molt similar en valencià, anglés, espanyol, francés, italià i portuguès, ja que és un terme que prové del llatí. A més, el nom connecta perfectament amb Visit València”, ha assenyalat Modest Granados, director creatiu d’Estudi Modest. Delicious València és el nou projecte gastronòmic de la ciutat que se suma a les múltiples activitats que s’aniran desenvolupant al llarg d’enguany.