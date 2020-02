Hui s’entrega el premi Drets Humans 2019 a Pepe Mujica expresident de l’Uruguai

Print This Post

Hui s’entrega el premi Drets Humans 2019 atorgat pel Consell Valencià de Col·legi d’Advocats (CVCA) i la Fundació per la Justícia (FxJ) a Pepe Mujica expresident de l’Uruguai defensor incansable dels drets humans en favor dels més necessitats. Des de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira, el seu Degà Agustin Ferrer va indicar que amb aquest premi es pretén reconéixer la trajectòria vital de compromís personal i institucional amb els drets humans i la justícia. Sens dubte Mujica és un referent per a molts i la seua coherència en la seua manera d’actuar li avala com a persona, més enllà de les ideologies polítiques que cadascun puga tindre.

L’acte de lliurament tindrà lloc en la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València hui a les 19,30 hores i comptarà amb la presència del Degà del Col·legi d’Advocats Alzira i membres de la Junta de Govern i de diferents personalitats de la societat civil, tant a nivell autonòmic com nacional, així com del propi Mujica, qui a més oferirà un col·loqui l’endemà de la cerimònia.

Entre els assistents a l’acte estarà el president de les Corts, Enric Morera, qui ha rebut als presidents de les entitats convocants, Antonio Esteban (CVCA) i José María Tomás (FxJ), després de rebre la seua invitació a la cerimònia.