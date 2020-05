Hui s’han lliurat a Alzira els premis del concurs d’Instagram “Paraula de dona”

Connect on Linked in

Este matí, ha tingut lloc el lliurament dels premis del Concurs d’Instagram “Paraula de dona”, que convoca per tercer any la Regidoria de Cultura i el Serval (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià).

Les guanyadores, totes elles dones, han estat les usuàries dels perfils d’Instagram @enadenerea, @rosssss_79, @wayofmai @maruja_macarra i @valli.r_, que es corresponen amb aquelles que tenen més m’agrada a les seues fotografies fetes amb les bossetes de sucre als bars i restaurants alzirenys.

La campanya d’enguany s’ha fet conjuntament amb la Regidoria d’Igualtat i ha consistit en el repartiment a bars i restaurants de caixes amb bossetes de sucre amb frases de dones cèlebres valencianes que han contribuït a millorar aspectes de la nostra societat, sempre a la recerca de la igualtat de gènere. Han participat un total de 200 establiments així com les cafeteries d’alguns centres educatius de la nostra ciutat.

“La campanya d’enguany ha estat més complicada perquè el període ha coincidit amb l’etapa de confinament, tancament dels bars. Així i tot s’han publicat fotos molt simpàtiques i ha hagut un gran índex de participació. Hem de recordar que encara que el concurs ha finalitzat, encara podem gaudir i col·leccionar els sobrets que es continuen repartint als establiments” segons ha declarat Alfred Aranda, regidor de Cultura i Promoció lingüística.

El premi ha consistit en un llibre i una camiseta, dissenyada per Empar Piera, que té la imatge i la cita d’una d’estes dones: Manuela Ballester, Anna Lluch, Olga Poliakoff, Matilde Llòria, Celia Amorós, Beatriu Civera, Maria Cambrils i Paula Bonet.

Per la seua banda, Marina Mir regidora d’Igualtat, ha valorat molt positivament esta campanya perquè ha tingut una gran acollida entre el sector de l’hostaleria. A més hem pogut donar a conèixer a estes dones excepcionals que ens acosten un poc de la seua saviesa amb els sobrets de sucre.

Recentment l’Ajuntament d’Alzira, de la mà del SERVAL (Servei de Promoció i Ús del Valencià), ha portat a terme altres campanyes de normalització en el sector del comerç, com el repartiment de bosses de tela amb el lema “Alzira viu el Nadal” adreçades a forns, pastisseries, fruiteries i verduleries.