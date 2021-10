Hui s’inicia el programa esportiu ‘En plena forma’ a Alzira

Print This Post

Este matí s’ha iniciat el nou programa esportiu destinat a persones majors “En plena forma”. Una activitat totalment gratuïta i que es realitza tres dies per setmana: dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 10.30 hores.



Totes les persones majors interessades en participar han de dirigir-se al punt de partida de l’activitat a l’hora d’inici de l’activitat, a la plaça de la Generalitat. Es començarà amb la realització d’exercicis de calfament supervisats per monitors titulats per a continuació procedir a caminar fins al poliesportiu de Tulell on es durà a terme una sessió de gimnàstica variada.



Es recomana als i les participants la utilització de roba còmoda o esportiva per tal de poder dur a terme l’activitat.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha manifestat que “En esta primera jornada hem pogut comprovar la importància de l’activitat física moderada en les persones majors. Espere que a poc a poc vaja augmentat el número de participant en esta activitat totalment gratuïta i oberta per a tot el veïnat sènior que vulga participar. Fer esport moderat obté beneficis significatius com la millora en la funció cardiopulmonar, en la flexibilitat, força i qualitat de vida..