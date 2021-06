Hui s’obri el termini per a sol·licitar les ajudes menjador per a xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys a València

Connect on Linked in

Ja es poden sol·licitar les ajudes per al menjador escolar dels xiquets i xiquetes de 0 a 5 anys a les escoles infantils i col·legis concertats de la ciutat. Es tracta d’ajudes corresponents al curs 2021-2022 i complementàries de les quals també atorga la Conselleria d’Educació. “Des de l’Ajuntament de València fem una aposta històrica per les ajudes de menjador per als xiquets i xiquetes de la ciutat, aportant més de 2,5 milions d’euros per a estes ajudes” ha afirmat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano.

L’objectiu d’estes ajudes per als menjadors escolars és promoure l’accés a l’educació infantil en condicions d’igualtat mitjançant el suport a l’alimentació escolar de menors de 0 a 5 anys de la ciutat. Els beneficiaris d’estes subvencions seran l’alumnat escolaritzat a València en escoles infantils i guarderies que donen la possibilitat de cursar el cicle complet de 0 a 5 anys, així com els matriculats en centres concertats en el primer cicle d’educació infantil, que comprén una forqueta de 0 a 2 anys. Lozano ha explicat que en esta edició “la novetat és que les ajudes es concediran amb efectes retroactius des de l’inici de curs. És a dir, que encara que els tràmits s’allarguen i es concedisquen ja començat el curs, s’abonarà l’import total del curs.

Podran optar a estes ajudes les famílies monoparentals, les que tinguen una situació de dependència o diversitat funcional, aquelles que tenen un membre de la unitat familiar en l’atur o les que hagen patit violència de gènere o filie-parental.

Els qui desitgen optar a estes ajudes disposen de vint dies hàbils per a presentar les seues sol·licituds. Un sistema de punts, relacionats amb la renda de les famílies, servirà per a confeccionar les baremacions.

La llista de beneficiaris es podrà consultar en la pàgina web municipal. El llistat també es remetrà al centre escolar dels beneficiaris o beneficiàries, de manera que els centres escolars restaran les quantitats de la facturació mensual de menjador.