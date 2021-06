Huit biblioteques municipals participen en una “macroexposició” que reunix 300 imatges de 200 fotògrafs  

Print This Post

Un total de 200 fotògrafs i fotògrafes aficionats i professionals participen en l’exposició ‘Rodalies 2. El triomf de la imatge fotogràfica’, que es podrà visitar a partir del pròxim dilluns dia 21 en huit biblioteques municipals, la biblioteca pública Pilar Faus i la llibreria Railowsky. Els 10 espais culturals recullen 300 instantànies sobre dos línies temàtiques: les vivències durant el confinament per la covid-19 i treballs d’alumnat i membres de diferents agrupacions i escoles fotogràfiques de la ciutat. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha presentat hui esta “macroexposició”, amb què “es reforça la unió de dos mons com són la fotografia i els llibres”.

Les biblioteques municipals de Benicalap—Carmelina Sánchez-Cutillas, Beniferri—Joan de Timoneda, Benimaclet—Carola Reig, Na Rovella—Joaquim Martí i Gadea, Sant Marcel·lí—Clara Santiró i Font, Patraix—Azorín, Sant Pau—Francesc Almela i Vives, i Arrancapins—Eduard Escalante acullen des de dilluns que ve fins el 31 de juliol la mostra ‘Rodalies 2. El triomf de la imatge fotogràfica’, juntament amb la biblioteca pública Pilar Faus, gestionada per la Generalitat, i la llibreria Railowsky. En conjunt, són 10 exposicions que reunixen 300 imatges de 200 fotògrafs i fotògrafes aficionats i professionals.

La regidora Maite Ibáñez ha destacat que amb esta iniciativa es pretén “visibilitzar la fotografia dins de la xarxa de biblioteques municipals amb diferents sentits”. D’una banda, “posar en valor les biblioteques municipals, més d’una trentena en tots els districtes de la ciutat”, que són “molt més que sales d’estudi, consulta o préstec, sinó centres culturals que doten als veïns i veïnes d’activitats culturals diverses, com ara conferències, exposicions, tallers o contacontes”. D’altra banda, es perseguix “unir dos mons cada vegada més connectats com són la fotografia i els llibres”.

A més, ha afegit, l’edil, es destaca “el treball per activar i desenvolupar l’amor per la fotografia de la Fundació Railowsky”, impulsora del projecte, i es “potencia l’associacionisme en donar a conéixer les diferents agrupacions i escoles fotogràfiques que té la ciutat”. L’exposició engloba dos línies temàtiques: les vivències durant el confinament per la covid-19, i treballs d’alumnat i membres de les associacions i centres de fotografia Foto Club València, l’Agrupación Fotográfica Valenciana, les escoles efedePhoto i Revelarte, el Foro Valencia Foto i Amics de Railowsky.

Maite Ibáñez ha explicat que a l’abril de l’any passat la Fundació Railowsky va llançar la iniciativa ‘100 fotògrafs pel tancament per la covid-19’, a través de la qual s’han recollit un centenar d’imatges d’autors de diferents llocs d’Espanya i també estrangers, que traslladen la seua mirada sobre el confinament durant la pandèmia. Al costat de la fotografia s’adjunta un breu text explicatiu de no més de 50 paraules. Les biblioteques d’Arrancapins, Beniferri i Na Rovella acolliran estos treballs.

Durant la presentació de la mostra, la regidora Ibáñez ha estat acompanyada de Juan Pedro Font de Mora, fundador de la llibreria Railowsky. Tots dos han recordat que en 2016 l’Ajuntament i Railowsky van col·laborar en una altra exposició fotogràfica en biblioteques municipals amb motiu del 30 aniversari de la llibreria, una “sinergia” que continua en 2021.