Huit noves persones treballadores s’han incorpora a través del programa Emcorp 2021 a Alaquàs

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquestes persones treballaran en el Pla de Manteniment d’edificis públics, jardins i zones verdes del municipi així com en la gestió de residus mediambientals. Es tracta d’un programa de treball que facilita la reinserció laboral a les persones en situació d’atur majors de 30 anys.

Un total de huit noves persones treballadores s’han incorporat hui dilluns 5 de juliol a l’Ajuntament d’Alaquàs a través del programa Emcorp 2021 subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) depenent de la Conselleria de Treball. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Recursos Humans, Elena Álamo i el Regidor de Serveis Urbans, Sebastián Ruiz van assistir el passat divendres 2 de juliol a la signatura dels contractes per tal de donar-les la benvinguda i felicitar-les per aquesta oportunitat laboral.

Les noves persones contractades prestaran durant aproximadament 6 mesos els seus serveis en l’àrea municipal de serveis urbans i medi ambient i treballaran concretament en el Pla de Manteniment d’edificis públics, jardins i zones verdes del municipi. S’incorporaran tres persones per a la neteja d’edificis, dos oficials d’obra, dos jardiners i una tècnica de medi ambient que realitzarà treballs relacionats amb la gestió de residus durant huit mesos. Es tracta d’una oportunitat de reinserció laboral que les permetrà a més aprendre un nou ofici o completar el seu currículum professional.

Per a la contractació d’aquestes persones, l’Ajuntament d’Alaquàs, adherint-se un any més a aquest programa, ha rebut un total de 87.187,83 euros. Emcorp és un programa de treball d’iniciativa social que promou la reinserció laboral amb la contractació de persones en situació d’atur i de al menys 30 anys amb col·laboració amb les corporacions locals per a la realització d’obres i serveis d’interès general. Està subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA).