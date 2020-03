Humor i rialles l’entrega de la XII edició del premi ‘Carolina Planells contra la violència de gènere de Narrativa Curta’a Paiporta

Connect on Linked in

L’acte, que ha comptat amb la presència d’algunes de les persones guanyadores, ha estat amenitzat amb el monòleg en clau d’humor “Bye bye feminity”, de Mage Arnal

La sala de conferències de L’Auditori Municipal de Paiporta ha acollit aquest cap de setmana l’entrega de la XII edició del ‘Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de Narrativa Curta’.

L’acte de reconeixement a les persones guardonades ha comptat, a més d’amb part de les persones guanyadores i finalistes, amb la presència de membres de la corporació municipal, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, i el regidor d’Igualtat, Guillem Montoro.

La vetllada ha finalitzat amb l’actuació de l’artista Mage Arnal, que a través de la tècnica del clown ha acostat al públic a la crítica àcida a l’imperant sistema patriarcal amb el monòleg “Bye bye Feminity”.

Etna Miró rebia el premi al millor relat guanyador d’enguany per “Dones culpables”. Aquesta jove lleidatana és ja una habitual en aquest certamen, augmentant any darrere any el nivell. Com ella mateixa recordava, fa ja sis anys que el Carolina Planells l’ha vist créixer com a persona, com a dona i com a escriptora. Sobre el seu relat premiat, Miró explicava que ha volgut escriure un relat fet amb paraules dolces i amables, perquè les ferides s’han de tractar amb la paraula.

L’asturiana Ana Alonso s’emportava el guardó en la categoria juvenil amb “Sábado noche”. Premi que no va poder arreplegar per la distància, però que igualment va agrair deixant unes paraules escrites en les quals mostrava la seua voluntat que totes les dones puguen tornar a casa a soles, de nit, i on va expressar la necessitat de parlar sobre un tema com aquest amb el qual afirma sentir-se molt conscienciada.

Marta Quiroga, paiportina, es portava el premi en la categoria adulta de persones empadronades al municipi per “El repte de triar bé el camí de la vida”. Quiroga es va mostrar molt emocionada per poder arreplegar el premi a la seua localitat i va manifestar el seu desig d’ajudar en aquesta causa amb un relat que desmitifica i consciència.

Finalment, Javier León Sorribes, accèssit per millor obra en valencià per “La Dolçainera”, va confessar la seua sorpresa i esgarrifament a l’assabentar-se de l’esdeveniment que va donar lloc a aquest certamen i es va mostrar orgullós per haver guanyat escrivint en la seua llengua i a la seua terra.

L’objectiu d’aquest premi que convoca la Regidoria de Cultura és fomentar la igualtat entre dones i homes i la no-violència a través de la cultura i l’expressió escrita. La vicealcaldessa ha agraït el treball de totes i tots els participants, tant persones guanyadores com no premiades, així com al jurat, que ha tingut una tasca molt difícil pel gran nivell dels relats, i al personal de l’àrea, que s’ha encarregat de coordinar i gestionar l’esdeveniment.

“El masclisme i la violència de gènere continua hui en dia incrustada i molt present a la nostra societat. En Paiporta tenim tots els mesos unes 30 o 40 dones amb ordres d’allunyament”, ha manifestat Albalat, que tancava la seua intervenció fent al·lusió al llibre que s’ha publicat amb els relats premiats i guanyadors, i que es va repartir a tota l’assistència, “un llibre ple de relats de dones i de relats que lluiten per la igualtat i que ens acosten un poc més a ella. Que no s’oblide mai el record d’aquestes dones, de dones com Carolina Planells o Mª Ángeles Alonso”.