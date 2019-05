I Jornada sobre aigües potables i residuals en La Ribera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Jornada s’ha celebrat en la Casa de la Cultura d’Alzira.

Els dies 7 i 8 de maig tenen lloc a la Casa de la Cultura d’Alzira les I Jornades sobre aigües potables i residuals.

En la seua primera edició, les jornades han servit, a més, per a donar possibles solucions tècniques al respecte i tecnologies disponibles d’absorció de nitrats, casos d’èxit aplicats en la zona, així com la reutilització d’aigua per a ús de reg.

Un dels objectius de la jornada ha estat informar sobre la problemàtica actual de la Ribera en relació a l’aigua disponible i abocament d’aigües residuals, a través de l’administració competent, així com de les tecnologies existents de tractament de l’aigua.

Des de l’organització han destacat que, amb la suma d’esforços entre totes les parts implicades serà possible anar més lluny amb el compromís amb la sostenibilitat en el cicle integral de l’aigua.