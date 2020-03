Ibáñez denúncia la “indecència parlamentària” dels grups del Botànic amb la Llei del Joc

Print This Post

El portaveu d’Economia del GPP critica que els grups que sustenten al Consell presenten esmenes d’última hora. “Ens han volgut prendre el pèl”

“Fa uns dies les màquines escurabutxaques eren dolentes i ara els grups del Botànic els donen la benvinguda. Han d’explicar per què”

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciat hui la “indecència parlamentària” dels grups que sustenten al Consell del Botànic amb els seus vaivens en la Llei del Joc.

Ibáñez s’ha pronunciat així abans de la comissió d’Economia de les Corts, on es veia el Projecte de Llei del Joc. El diputat ha criticat el canvi de postura de PSPV, Compromís i Podem. “Fa un mes i una setmana els grups del Botànic van presentar les seues esmenes i hui han canviat radicalment de parer i presenten unes altres. El Consell del Botànic va decidir donar l’esquena als ciutadans, als consumidors i usuaris i a les empreses del sector perquè va decidir no regular res i va dir que eren els grups parlamentaris els que ho havien de regular. I hui estem igual”, ha manifestat.

El portaveu d’Economia del GPP ha afirmat que les màquines escurabutxaques “són les grans beneficiades d’aquest canvi”. “Fa uns dies eren dolentes i ara els donen la benvinguda, i els grups del Botànic han d’explicar per què, com és possible que el que rebutjaven fa un mes ara els semble bé”.

“Els ciutadans haurien d’estar avergonyits del Govern que tenen, que està desorientat, ha fracassat en el seu intent de regular alguna cosa, els han mentit i els ha donat l’esquena en un tema tan sensible”.