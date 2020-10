Ibáñez: “El Botànic es va comprometre fa quatre anys a tirar avant una Llei del Sector Públic i encara no ha fet

“No es pot mentir al Ministeri d’Hisenda. En 2019 el Botànic va dir que anava a extingir nou ens i no sols no s’ha fet, sinó que han creat més”

El portaveu d’Economia del grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha recordat hui que el Consell del Botànic es va comprometre en 2016 a tirar avant una Llei del Sector Públic “i quatre anys després encara no ha fet res”.

Ibáñez s’ha pronunciat així en la comissió d’Economia de les Corts, en la qual ha comparegut la secretària autonòmica de model econòmic i finançament, Mª José Mira. El diputat popular ha recordat que el 8 de gener de 2016 l’anomenat Acord de Morella “deia que calia aprovar una llei de sector públic instrumental que determinara quines entitats del sector públic eren imprescindibles i quins podien extingir-se, però hui no s’ha fet res”.

Ibáñez ha preguntat a Mira “quan veurà la llum aqueixa llei, si és que la veurà alguna vegada”. Així mateix, ha indicat que “no es pot mentir al Ministeri d’Hisenda” i ha recordat que en el Pla d’Ajust de l’1 juliol de 2019 el Botànic “es va comprometre amb Hisenda a extingir nou ens. No sols no s’ha fet, sinó que han creat més”.

“El Govern valencià, a més, es vana de l’esforç en el sector públic, però en el PEF que van remetre al Ministeri li van dir que l’estalvi entre 2011 i 2015 era de 3.475 milions d’euros, un estalvi del Govern del PPCV. Enfront d’això el Botànic ha tingut unes pèrdues de més de 700 milions entre 2016 i 2019 (últims comptes publicats) i a més han augmentat el pressupost del sector públic”.

El portaveu d’Economia ha acusat a Mira de no comptar la situació actual. “Continua parlant d’una resolució del 14 d’abril, però no es compleix i no hi ha entitats que publiquen en el seu web la massa salarial. Tampoc estan els comptes anuals ni els informes d’operativitat i compliment del sector públic. No vol reconéixer que no han fet els deures i no ha tingut ni mitja paraula per a dir que no ha sigut capaç de tirar avant una Llei de Sector Públic”. Per a Ibáñez, Mira “ha fracassat com a secretària autonòmica del ram perquè l’única cosa que havia d’haver fet, que és aquesta Llei, no està”.