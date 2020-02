Ibáñez: “El Botànic ha augmentat en 7.200 milions d’euros el deute de la Comunitat malgrat tindre 2.600 milions més de finançament”

Connect on Linked in

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciat hui que el Consell del Botànic “ha augmentat en 7.200 milions d’euros el deute de la Comunitat Valenciana malgrat tindre 2.600 milions d’euros més de finançament”.

Ibáñez s’ha pronunciat així en la comissió d’Economia de les Corts, en la qual s’ha presentat l’informe de fiscalització del compte general de la Generalitat corresponent a 2018. “L’informe que ha presentat hui suposa una fi de cicle, perquè és tancar la porta a un exercici complet del Botànic I. Una vegada sentit i analitzats les dades sol es pot assenyalar que tot és susceptible d’empitjorar. En la travessia del Botànic I hem vist que ha existit un augment de 5.000 milions en fons negatius i que augmentat el deute en 7.200 milions. I l’única dada positiva és que el finançament va augmentar en 2.600 milions. No obstant això el resultat és encara pitjor, perquè significa que amb un millor finançament el Botànic I va tindre uns resultats pitjors”, ha assenyalat.

Ibáñez ha assenyalat una dada preocupant, relacionat amb les concessions sanitàries. “Ens preocupa la liquidació de les concessions sanitàries, amb 38 pendents d’aprovar, i per com s’ha donat tancament a algunes. En la Ribera la Conselleria de Sanitat esperava rebre 105 milions d’euros, però la Ribera va recórrer i es van pactar 73. D’aqueixos 73 hi ha una compensació de deute i es queden en 28 i al final encara s’han pagat 32 a la concessionària. És absolutament sorprenent, però ha passat a Dénia també”, ha explicat.

A més, el portaveu d’Economia del GPP ha subratllat qüestions com la falta de cobertura per a provisions de riscos de personal sanitari o funcionari de la Generalitat, i ha posat l’accent en les actuacions realitzades en el pla d’habitatge. “Ens deien que era un tema resolt però resulta que el que fa uns anys el compte 409, que el hui Botànic titllava com de factures en el calaix quan estava en l’oposició, no sols no ha baixat, sinó que ha pujat. S’han incrementat les factures per no pagar-les, de 21 a 32 milions, amb un increment de 54,2%”, ha assenyalat.

“En dependència passa el mateix. Les factures en el calaix han passat de 24,6 a 36,4 milions, un 47,9%. I després veiem tot un ram d’entitats. El Botànic ha fet un enriquiment injust cada dia de l’any. El 10% del pressupost no financer de la Generalitat és l’equivalent als enriquiments injustos. Així no es pot seguir molt de temps més”.