Ibáñez: “Els PGV 2020 són uns pressupostos fake al servei de PSPV, Podemos i Compromís”

Connect on Linked in

· “Els comptes de 2020 no dissenyen una vida millor per als valencians. Dibuixen les línies cap a l’atur i la ruïna i només faciliten la vida als qui viuen del Consell”

· “Si amb el PSOE a Espanya els valencians no hem pintat res, amb el Govern socialista i de Podemos ens esborraran del mapa”

“Els 1.325 milions d’euros ni estan ni s’esperen i a més el Consell ignora a tots els organismes que els diuen que no els poden incloure”

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmat que el Pressupost de la Generalitat per a 2020 “és un pressupost fake, un ximoanuncio al servei de PSPV, Podemos i Compromís”.

Ibáñez s’ha pronunciat així en Les Corts, durant el debat de les esmenes a la totalitat dels comptes de la Generalitat per a l’any vinent. El diputat popular ha assenyalat que l’abraçada de Sánchez i Iglesias “suposarà l’asfíxia d’Espanya, com a asfixiant és aquest pressupost per als valencians per irreal i fictici. Portarà retallades, impagament, deute i dèficit. Aquests pressupostos no abraçaran als valencians, els espentaran a un futur incert”.

“Si amb el PSOE a Espanya els valencians no hem pintat res, amb el Govern socialista i de Podemos ens esborraran del mapa”, ha assenyalat Ibáñez. “De fracàs parla aquest pressupost, ja que és la constatació del fracàs de les polítiques del Botànic. A més aprofundeix en els enganys als valencians i porta una retallada de drets”, ha indicat.

Així, el portaveu d’Economia del GPP ha explicat que els comptes de 2020 “no dissenyen una vida millor per als valencians, dibuixen les línies cap a l’atur i la ruïna i només faciliten la vida als qui viuen del Govern. És el PGV dels endolls, al servei dels de sempre. Darrere de cada anunci hi ha una retallada a l’espera, darrere de cada promesa hi ha un fracàs a l’aguait, darrere de cada línia pressupostària hi ha un impagament per arribar”.

“Reivindicar està molt bé, però el silenci i falta de compromís del Consell del Botànic, i fins a l’abandó en la reclamació d’un nou sistema de finançament ha llevat credibilitat al Consell del Botànic. No són creïbles però sí irresponsables”, ha explicat Ibáñez, qui ha assenyalat que la falta de reivindicacions de hui són les retallades de demà. “Els 1.325 milions d’euros ni estan ni s’esperen i a més ignoren a tots els organismes que els diuen que no els poden incloure perquè han de fer comptes realistes”.

404 municipis sense inversions

Ibáñez ha assenyalat que la desigualtat i l’abandó són les notes característiques amb els municipis. Així, ha explicat que el 76,5% dels municipis de la província d’Alacant no reben un euro d’inversions. “El 70,9% dels municipis de València no reben inversions i a Castelló el 80% dels municipis no rebran inversions. En total 404 municipis de la Comunitat Valenciana no rebran res en inversions del Govern valencià. Tres de cada quatre ajuntaments no saben que el Botànic existeix per a les inversions”, ha indicat.

El diputat popular també ha recriminat la falta d’explicacions del Consell, i ha manifestat que de 17 trimestres el conseller Soler només ha comparegut una vegada. “El primer que oculta és que el PGV està per davall del pes social de fa uns anys. En 2015 el pes de la política social superava el 86% i ara és del 82%. El que oculta aquest Consell és que es va oblidar d’executar 752 milions d’euros en els últims tres anys. Oculta que els últims 3 anys en educació s’han oblidat d’executar 508 milions, en sanitat 285, en polítiques d’igualtat s’han oblidat d’executar 263 milions, Oculten que en els últims tres anys en polítiques socials s’han oblidat de ejcutar 1.057 milions d’euros”.

“El Botànic ens diu que són pressupostos socials i que miren a la cara de la gent. De moment miren a 330 persones, que són els alts càrrecs i assessors que té el Consell”, ha manifestat. A més, Ibáñez ha qualificat de “sonrojante” que en l’acta del consell rector de la CVMC del mes de setembre es diga que el pressupost no pot passar de 55 milions d’euros i hui té un pressupost de 64 milions d’euros. Per què oculten que incrementen el seu pressupost? I la paraula del President, que va dir que no s’anava a incrementar el pressupost?

“Aquest pressupost no pretén que els valencians visquen millor, però sí que ho facen els qui viuen del Consell. No són els comptes que necessiten els valencians, però si les que necessiten PSPV, Podemos i Compromís per a estar junts en el Consell”, ha conclòs.