Ibáñez: “És imprescindible un espai de centre com el que ocupa Ciutadans”

Ibáñez: “reitere el suport al nostre líder, Inés Arrimadas i al projecte de centre de la formació taronja”

Paterna, dijous 1 d’abril de 2021. El grup Ciutadans de Paterna (Cs Paterna) reitera el suport al seu líder, Inés Arrimadas i al projecte de centre de la formació taronja.

El Secretari d’Organització de la província de València, Jorge Ibáñez, també Portaveu a l’Ajuntament de Paterna, ha deixat clar que: “Ara més que mai estem amb Inés i amb aquest projecte de centre”. A més, Ibáñez ha assenyalat que “No podem deixar que aquest país quede en mans dels governs dels Barcenas, la Gürtel, La Púnica, els Ere d’Andalusia, els populismes o els que volen liquidar Espanya, els ciutadans es mereixen tindre altres opcions polítiques que no polaritzen a la societat, encara que a alguns no els interesse”.

Sobre l’OPA hostil del Partit Popular Ibáñez manifesta que “la maniobra del PP és completament antidemocràtica, és molt greu que una formació vulga extingir un espai amb el qual s’asseguen identificats molts espanyols, amb aquestes pràctiques estem veient l’essència d’uns senyors que el que busquen és privar als ciutadans d’opcions polítiques i de l’espai de centre de cara a les eleccions”. A més va assenyalar que “persones com Toni Cantó estan millor en el PP o en el PSOE, els ciutadans de la societat civil que creen en la llibertat i de veritat volen millorar aquest país, i a més, no estan per un sou, millor ací, amb nosaltres”.

El Secretari d’organització assegura que “aquesta maniobra del Partit Popular va també en contra dels càrrecs del PP, ja que, presumiblement hi haurà ball de llocs en les files dels populars per a incorporar als fitxatges de Cs”. Ibáñez assegura que, si és així “aquesta estratègia potinera i quasi mafiosa, a mitjà termini els costarà un disgust als manaies del PP” advertint que “si jo fóra càrrec d’aquesta formació no dormiria tranquil”.

Ibáñez manifesta la necessitat que el centre es consolide a Espanya i assenyala tot el que s’ha aconseguit des de l’oposició en ajuntaments com el de Paterna: “En la societat en què vivim és imprescindible un espai de centre com el que ocupa Ciutadans, el nostre país aquesta patint una de les pitjors èpoques polítiques, la ciutadania ja no cree en els polítics, estem veient com cada vegada més, es tiba la corda pels extrems. Els ciutadans no volen ser seguidors d’un equip o un altre, volen que se’ls solucionen els seus problemes i per a això fan falta formacions polítiques de centre, que unisquen i que siguen capaços d’escoltar, treballant per a solucionar les preocupacions de les persones, en comptes de traure la calculadora dels vots”.

“En ajuntaments com el de Paterna hem aconseguit amb el diàleg i el consens ampliar ajudes per als sectors afectats per la crisi de la covid-19, ens hem posat d’acord per a posar en marxa mesures per a afavorir al ciutadà, a més ha de quedar clar que, aquests acords els signaríem amb qualsevol formació constitucionalista, perquè, la nostra raó d’existir, la nostra essència, és aquesta, treballar per als ciutadans i no per als bàndols”.