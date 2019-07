Ibáñez: “És més urgent que mai que Puig done explicacions en Les Corts”

El portaveu d’Economia en Les Corts assenyala que “a Puig se li acaben les excuses per a no donar la cara en les Corts”

“Han quedat moltes qüestions en l’aire que el director de l’IVF no va saber o no va voler contestar”

“Puig hauria d’explicar per què aquesta operació es va signar durant la campanya electoral”

El portaveu d’Economia en les Corts, Rubén Ibáñez, ha assenyalat que “és més urgent que mai que Puig done explicacions en Les Corts sobre l’operació de compra a l’empresa de la qual és accionista, en haver quedat demostrat que va intervindre en l’operació per a triar la destinació de les seues accions. Illueca va deixar més ombres que llueixes sobre el cas Puig i les implicacions polítiques que arrossega”.

Rubén Ibáñez ha assenyalat que, després de la compareixença ahir del director general de l’IVF Manuel Illueca, “s’han quedat moltes qüestions en l’aire que el director de l’IVF no va saber o no va voler contestar però sí que va quedar clar que Puig va intervindre de fet, existia un conflicte d’interessos evident i va accelerar els terminis per a tancar una operació abans d’eleccions que li beneficiava directament. Hauria d’explicar per què aqueixa operació es va signar durant la campanya electoral i si considera que les seues accions són un actiu tòxic com va dir Illueca”.

“Illueca va vindre a llançar fum sobre una operació financera de l’IVF que, si alguna cosa ha deixat clar, és que a qui més beneficia és a Puig que ha vist revaloritzades les seues accions. Ahir el director general de l’IVF no va concretar ni quan es va reunir amb el president, ni el contingut de les seues converses, ni per què no se’ns facilita la documentació ni es penja en el portal de Transparència, ni per què s’aprova el decret del Consell a tot córrer en temps rècord, ni per què es va interessar el president per aquesta operació abans que fóra al ple… Hi ha molts dubtes que Puig ha de vindre a buidar. Entenem que, donada la seua reiterada insistència a dir que està disposat a vindre a donar explicacions per voluntat pròpia ara, una vegada que ja ho ha fet Illueca, no tindrà cap problema per a comparéixer i aclarir-lo tot. Des del Grup Popular reiterem la nostra petició de compareixença. A Puig se li acaben les excuses per a no donar la cara en les Corts”.

Finalment, Rubén Ibáñez ha assenyalat que “no estem parlant d’un tema econòmic sinó polític. Una operació teledirigida per Puig per a salvar les seues accions i decidir la destinació de les seues accions i quina empresa anava a quedar-li-les”.