Ibáñez: “Ha quedat en evidència que Puig va triar la destinació de les seues accions”

El portaveu d’Economia en Les Corts assenyala que “hem assistit al tallafoc enviat per un president cremat com és Puig”

– “Tenim un president que té por a vindre a les Corts a donar explicacions, a escoltar la veu del poble”

– “Puig és el responsable perquè hi havia un claríssim conflicte d’interessos i hi havia una decisió presa: triar l’empresa de destinació de les seues accions”

– “En l’operació no es tractava de salvar un mitjà sinó de salvar les accions del president. No és un tema econòmic sinó polític. Puig teledirige les accions i va decidir quin grup volia”

El portaveu d’Economia en les Corts, Rubén Ibáñez, ha assenyalat, després de la compareixença d’Illueca en Les Corts, que “ha quedat en evidència que Puig va triar la destinació de les seues accions”.

“Hem assistit al tallafoc enviat per un president cremat com és Puig. Ha quedat en evidència que el mateix Illueca ha sigut incapaç de concretar una sola vegada quan es va reunir amb el president i quin era el seu interés per que hem pogut comprovar com després de convocades les eleccions, el President Puig va voler deixar lligat i ben lligat la destinació de les seues accions. Ell va triar quina empresa anava a quedar-se amb les seues accions”, ha assenyalat.

Ibáñez ha manifestat que “al final els valencians salvem a l’empresa del president i tanquem un mitjà de comunicació, una empresa que estava donant dividends des que el president és president”.

Respecte a la possible compareixença de Puig, Ibáñez ha manifestat que “la higiene democràtica convida a tots al fet que el president vinga a donar explicacions per voluntat pròpia. Però fa tres anys quan va esclatar l’escàndol de Carns de Morella ens va prometre que anava a comparéixer i mai ho ha fet. Tenim un president que té por a escoltar la veu del poble, la veu del parlament. És molt còmode signar des d’una butaca un decret de dissolució de les Corts i convocatòria d’eleccions, mentre d’altra banda i al mateix temps signa un decret que li afavoria en les seues accions. Algun dia, bé siga ací o en un altre lloc, haurà d’explicar-lo”.

Rubén Ibáñez ha manifestat que “Puig mana a Illueca però ell és el responsable perquè hi havia un claríssim conflicte d’interessos i hi havia una decisió presa: triar l’empresa de destinació de les seues accions”.

Durant la seua intervenció en la Comissió d’Economia de les Corts en la qual ha comparegut el director general de l’IVF, Manuel Illueca., Rubén Ibáñez ha manifestat que “aquesta és una comissió a cegues, on als diputats no se’ns ha donat ni ensenyat un sol paper. No es tracta de si estem a favor de les quitacions, de refinançament de crèdits o de l’IVF. Es tracta de la compra d’una empresa de la qual és accionista el president de la Generalitat l’operació del qual s’autoritza per mitjà d’un decret que vota el president de la Generalitat”.

Ibáñez ha indicat que “en la roda de premsa va dir que va esperar que s’aprovara el decret “perquè em convenia”. I també va reconéixer que “per descomptat que vaig parlar del president aquest tema perquè és un tema que estava en la premsa amb molt de relleu mediàtic”. No obstant això no hem trobat res en la premsa aqueixos dies”.

Dubtes en l’aire

Rubén Ibáñez ha indicat que “el director de l’IVF ha caigut en nombroses contradiccions. No ha volgut parlar de la història de l’expedient. Aquest s’inicia al setembre de 2018, amb una resolució emesa pel conseller per a iniciar l’expedient. No es fa res durant quatre mesos. No obstant això, l’11 de gener, amb unes presses galopants signatura quatre informes, un mes abans que es presentara l’oferta”.

“També diu que volien establir un marc jurídic en aquest tipus d’operacions i que el va aprovar el Consell, però en l’acta de la reunió no figura res sobre aqueixa operació. També va dir que era l’advocacia qui ho havia recomanat aqueix decret, però no sabem com el va fer, si per escrit o de manera oral”.

Ibáñez ha deixat en evidència els molts dubtes que queden en l’aire. “Quan va tindre coneixement de l’oferta? Quan es va presentar en el registre? Quan va parlar d’això amb el president? Quantes vegades? Van parlar el 5 de febrer d’aquesta operació Puig, Soler i La Caixa?”.

“Aquest és el primer decret amb efectes retroactius que s’aprova en tota la història. A més, en l’article 13 del decret es recullen les característiques clares amb l’excepció que un crèdit siga sindicat”.

Ibáñez ha acusat a Illueca de “no voler parlar de l’operació. Una operació que es va aprovar en temps rècord, en tot just un mes. El 23 de gener en el consell no parla per a res d’aquesta operació”.

El portaveu popular ha indicat que “volem saber per què li interessa al president aquesta operació abans que fóra al ple. No resulta creïble que una operació de condonació de deute en 2019 es puga articular amb un document d’inici de 2017. No s’ho creu ningú. No va manar taxar les garanties”.

Finalment, Rubén Ibáñez ha preguntat “en quant estaven taxades les accions del senyor Puig. Si ara valen el mateix que abans de l’operació o valen més. És evident que aquesta operació va servir per a tancar un mitjà de comunicació i no per a salvar cap perquè l’altre mitjà donava dividends. No es tractava de salvar un mitjà sinó de salvar les accions del president. No és un tema econòmic sinó polític. Va ser ell qui va decidir quin grup volia. Puig teledirige l’operació, qui vull que dirigisca l’empresa de la qual sóc accionista. Quan es va parlar d’aquesta operació i quan va donar compte en el consell de tot això?”.