Ibáñez: “L’única resposta que pot rebre hui Puig de la crida de Sánchez és la data per a canviar el finançament”

El portaveu d’Economia del Grup Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmat hui que l’única resposta que pot rebre hui el President de la Generalitat, Ximo Puig, de la trucada telefònica de Pedro Sánchez “és la data per a canviar el finançament”.

Ibáñez s’ha pronunciat així respecte a la ronda de crides que el president del Govern en funcions està mantenint hui amb presidents de les CCAA. “El que des del PPCV demanem a Puig és que per primera vegada faça una defensa dels interessos dels valencians”.

“A Sánchez només cal demanar-li una cosa, que és saber quan es canviarà el model de finançament i en què consistirà el canvi de model de finançament. Aqueixa és la resposta que hui a la trucada telefònica ha de rebre Puig i si no parlen d’això és que Puig no està defensant els interessos dels valencians”, ha indicat.

Per al portaveu d’Economia del GPP, “Puig no pot ser socialista abans que valencià i no pot comprometre el vot dels socialistes valencians a canvi de res”. Així, ha assenyalat que Sánchez “ja ens ha demostrat que és capaç d’enganyar-nos diverses vegades i sembla que aquesta vegada amb una trucada telefònica vol fer-ho de nou. El que demanem des del Grup Popular és que Puig defense els interessos dels valencians i obtinga com poc aquest compromís de mínims”.

“Fins hui sabem que Sánchez ni ens ha retornat l’IVA ni ens ha pagat els desplaçats sanitaris ni ens ha pagat el que ens correspon per llei en la dependència, però és que Puig tampoc li ho ha sol·licitat. Els socialistes ja sabem què han fet amb els valencians: afonar-nos des del punt de la gestió i financer amb el model de finançament. Encara hui, 10 anys després, continuem patint la greu crisi del model de finançament socialista”, ha conclòs.