Ibáñez: “Puig vol fer-se un panxó d’alts càrrecs i que els valencians paguen la factura”

El vicesecretari del PPCV qualifica de “aixecada de camisa” que Puig diga que nomenarà “a tots els càrrecs que necessite perquè no és problema per a l’economia”

· “Puig té pendent de pagament als valencians en polítiques socials, sanitàries i pimes i autònoms prop de 4.000 milions d’euros, però la seua única preocupació és quants càrrecs més tindran. És inacceptable”

“El que necessita la Comunitat Valenciana és un Consell que es pose les piles i comence a treballar per a solucionar una cosa inajornable com el nou model de finançament autonòmic”

19, juny, 2019.- El sotssecretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i portaveu d’Economia en les Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig, “vol fer-se un panxó d’alts càrrecs i que els valencians paguen la factura”.

Ibáñez ha acusat el cap del Consell de “voler prendre el pèl als valencians en proclamar que nomenarà tots els càrrecs i assessors que considere necessaris perquè no és un problema per a l’economia, i clar que ho és”, ha assenyalat. Així, ha explicat que els impagaments del Botànic i les factures en el calaix ronden els 2.000 milions d’euros i a més té pendent de pagament als valencians en polítiques socials, sanitàries i pimes i autònoms prop de 4.000 milions d’euros, “però la seua única preocupació és quants càrrecs més tindran. És inacceptable”, ha afegit

El sotssecretari general del PPCV ha afirmat que el que necessita la Comunitat Valenciana “és un Govern que es pose les piles i comence a treballar per a solucionar una cosa inajornable com el nou model de finançament autonòmic”.

“Des que Sánchez va arribar a la Moncloa al juny de l’any passat no s’ha fet un sol pas per a canviar el model de finançament, ni per part de Puig, que de sobte ha callat ni per part de Sánchez, que directament l’ha ignorat. Fa més un any que el Consell de Política Fiscal i Financera no es reuneix per a treballar en el canvi de model i Puig continua callat i és en aquesta batalla en la qual s’ha de centrar. Ara bé, el nou finançament que necessita la Comunitat no ha de servir per a pagar butaques a endollats”, ha indicat.

El sotssecretari del PPCV ha recordat que Oltra “deia just abans de les eleccions de 2015 que es comprometia al fet que cada conseller tinguera només dos assessors” i ha enlletgit que en qüestió de mesos “passara a tindre 12 en la seua Conselleria al·legant que tenia diverses competències”. “L’intercanvi de croms i de butaques per a conformar el Consell es donarà ara en el segon i tercer escaló. El problema és que la factura de l’engreixament de l’administració la paguen sempre els mateixos, els valencians”, ha afegit.

“Puig diu que ara gestiona un 35% més de recursos, però aqueixos recursos no incideixen directament en el benestar dels valencians. Són recursos que es podrien destinar a rebaixar les llistes d’espera en sanitat, però en comptes d’això prefereix utilitzar-los en la col·locació d’afins. I ara que la família del Consell la formen tres membres cal fer buit a tota una cort d’alts càrrecs i assessors simpatitzants de cadascuna dels corrents”, ha criticat.