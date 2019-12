Ibáñez: “Sánchez pretén mantindre la presidència fent xantatge a pensionistes i CCAA”

Print This Post

· “Un president que no compleix res del que promet i que fa tot el contrari al que diu és una aixecada de camisa”

· El CPFF, on ha d’abordar-se el canvi de model de finançament, porta 16 mesos sense convocar-se “davant una oportuna amnèsia de Puig”

· “Quan pensàvem que Zapatero havia sigut el pitjor que li podria haver passat a Espanya va arribar Sánchez per a demostrar que tot era susceptible d’empitjorar”

El sotssecretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Rubén Ibáñez, ha afirmat hui que Pedro Sánchez “pretén mantindre la presidència del Govern fent xantatge a pensionistes i Comunitats Autonómas”.

Ibáñez ha afirmat que Sánchez “ha sobrepassat tots els límits de la política. No vol solucionar problemes, vol ofegar i tibar la corda fins a aconseguir el seu objectiu de mantindre’s. Quan pensàvem que Zapatero havia sigut el pitjor que li havia passat a Espanya va arribar Sánchez per a demostrar que tot era susceptible d’empitjorar”.

El sotssecretari del PPCV ha qualificat de “immoral” les accions del Govern en funcions. “Va prometre pujar les pensions i les ha congelades. Els pensionistes paguen la falta de lideratge de Sánchez i el pitjor és que el PSOE calla davant aquest atropellament”.

“El mateix passa amb el Consell de Política Fiscal i Financera. Les reunions d’aquest òrgan són obligatòries dues vegades a l’any, però les CCAA porten 16 mesos sense ser convocades per la ministra Montero”, ha assenyalat Ibáñez. El també portaveu d’Economia del GPP ha recordat que és en aquest òrgan on ha d’abordar-se el canvi de model de finançament, “amb el qual Sánchez ha intentat riure’s dels valencians i el mateix que ara causa amnèsia en Ximo Puig i en tot el PSPV”.

“Tot el que té a veure amb Sánchez és una aixecada de camisa. És un president que no compleix res del que promet i que fa justament el contrari al que diu. Fuig dels mitjans, no dona explicacions a ningú, no compleix amb pensionistes ni amb les CCAA, però sí que negocia amb els separatistes que volen trencar Espanya”.