ICAV i Ivapec signen un conveni per a ajudar a xiquets i xiquetes en processos familiars altament conflictius

Connect on Linked in

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i l’Institut Valencià de Pedagogia Creativa, Ivapec, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’ajudar als menors atrapats en processos familiars altament conflictius. Així es denomina el projecte al qual entra a formar part l’ICAV.

La degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja i la CEO del Ivapec, Mar Sánchez, s’han reunit per a tancar l’acord, acompanyades pel secretari de la Junta de Govern de l’ICAV, Francisco Ferrer. Entre els seus objectius, permetre als i les col·legiades ICAV, rebre formació que els ajude a adquirir recursos i eines per a millorar la situació dels xiquets i xiquetes que passen per processos traumàtics com poden ser separacions complicades. En concret seran dos cursos “La comunicación empática” i “Cómo gestionar la personalitat difícil”, sent gratuïts i amb una duración de cada curs de 1,5 hores. La primera formación tindrà lloc a la fi de 2021 i la segona en el 2n trimestre de 2022.



En el conveni també s’acorda informar del procés de treball a l’advocat o advocada de l’ICAV que remeta un cas al Ivapec, qui al seu torn li proporcionará un informe resum sense cost, si ho sol·licita.

Auxiliadora Borja ha posat l’accent en la disposició del Col·legi a cobrir totes les necessitats formatives dels seus col·legiats i col·legiades. “Més encara, si es conjuga amb l’objectiu de protegir a un dels sectors de la societat que ha d’estar més emparat, el de la infància i adolescència”.

Per part seua, Mar Sánchez ha afirmat que “els lletrats, són una part importantíssima en els processos familiars conflictius. Volem que puguen donar una reposada més eficaç a l’hora de pal·liar els efectes en els menors, en ocasions molt greus, causats per situacions de ruptures afectives”.

També, afig, “és important, davant les noves demandes, crear serveis que incloguen la interprofesionalidad per a afavorir la qualitat en els treballs que exercim, buscant aportar respostes i solucions reals. L’àmbit familiar al·ludeix al teixit social, els advocats /-as tenim un paper d’agent de canvi amb una visió ètica i integral en la defensa del menor. Per diferents motius iniciem aquest projecte amb il·lusió i interés per crear un recurs que previnga situacions i vivències negatives en els menors”.