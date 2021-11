Idea ajudarà a empreses i emprenedors en la sol·licitud i gestió de les noves ajudes de la UE previstes per a la recuperació entre 2022 i 2027

Connect on Linked in

L’alcalde anuncia la creació d’una oficina local per a facilitar l’accés a les subvencions de fons europeus

L’Associació Empresarial d’Alzira organitza un encontre per a informar sobre les ajudes econòmiques de la UE

L’alcalde d’Alzira, i regidor d’Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Comerç i Projectes Europeus, Diego Gómez, ha sigut l’encarregat de tancar el desdejuni formatiu organitzat per l’Associació Empresarial d’Alzira (AEA) per a informar sobre el finançament europeu per a les empreses durant el període 2021-2027.

L’acte s’ha celebrat al restaurant Tasty Food d’Alzira i ha comptat amb la participació de nombrosos representants d’empreses i negocis d’Alzira. La Secretària Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró, la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana, Eva Blasco, i el president de l’AEA, Raül Tudela, han sigut els encarregats d’obrir l’encontre, convocat per a donar a conéixer a les empreses i emprenedors alzirenys el conjunt d’ajudes de la Unió Europea per a ajudar a la recuperació del teixit empresarial, tan afectades per la pandèmia.

La Unió Europea, han explicat, posa a disposició de les empreses europees una quantitat important del pressupost comunitari per tal d’assolir els objectius de la UE. Un dels grans protagonistes d’este pressupost comunitari són els fons estructurals, dels quals Espanya en rebrà més 35.000 milions d’euros. Les empreses i empresa emergent comptaran amb ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que permetran el finançament de projectes i iniciatives al territori valencià. La jornada s’ha centrat, per tant, en explicar a les empreses locals el context institucional i financer europeu en el qual un projecte o iniciativa pot obtindre finançament. Així mateix, s’han donat a conéixer experiències d’èxit.

Per la seua part, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha aprofitat l’encontre per a reclamar una major descentralització en la gestió de les subvencions, tal com demanen destacats representants polítics, i també agents econòmics, entre ells representants de les organitzacions empresarials. Segons ha explicat, el model de gestió elegit pel Govern d’Espanya centralitza els criteris i no té en compte la diversitat de les regions i territoris de l’Estat, cosa que «condiciona i limita el paper de les autonomies».

Gómez ha anunciat que l’Ajuntament d’Alzira posarà a disposició dels empresaris i emprenedors el departament de desenvolupament econòmic Idea, «amb una llarga experiència i un bagatge en l’àmbit de projectes europeus, que ens pot ajudar a digerir i a projectar eixa previsió de subvencions que sembla que vindran a partir de 2022». L’objectiu és «crear xarxes de col·laboració» amb l’Associació Empresarial d’Alzira, i també per mitjà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per tal de donar resposta a la «gran inquietud que hi ha en el món empresarial i el món econòmic, la mateixa inquietud que hi ha en el món de l’administració local», en relació amb l’anunci de l’arribada de subvencions per a la recuperació econòmica.

«Fem una valoració positiva de què la pandèmia de la COVID ens ha de permetre accedir a més ajudes europees», un fet que ve acompanyat, diu Gómez, «d’una gran incertesa en l’àmbit econòmic, i també en l’àmbit sanitari; i eixa incertesa fa que la situació dels Fons Europeus siga més aviat una manifestació d’interessos, que de previsió de projectes, perquè s’han de desenvolupar estos projectes entre 2021 i 2027», indica. A més a més, l’alcalde recorda que les convocatòries «tindran uns indicadors als quals caldrà acollir-se», marcats des de les oficines de gestió de les ajudes. En este sentit, a l’encontre formatiu s’ha posat de manifest «la necessitat de gestió per a estes ajudes, que no tenen ni les empreses ni tenim les administracions locals, per a poder fer front a l’allau de convocatòries que sembla que vindran». Diego Gómez ha anunciat «la creació d’una oficina tècnica de gestió en l’àmbit municipal, i que a través d’Idea es puga ajudar també a les empreses i emprenedors».