Idea, Alzira, selecciona personal docent per a cursos

Hui s’obri la convocatòria per a la selecció dels docents dels cursos FPE 2019. Els interessats han de presentar la seua candidatura en la CLAU, Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Alzira, o a través de la seu electrònica fins al 18 de desembre de 2019.



Es tracta d’un procés de selecció, mitjançant convocatòria lliure, per a la contractació temporal del personal docent. Un total de 6 places: 1 per curs + 1 suport per tal de desenvolupar els següents cursos del programa Formació Professional per a l’Ocupació 2019:

– CUINA

– OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA

– OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

– ANGLÉS A2

– ANGLÉS B1

– DOCENT REFORÇ I ORIENTACIÓ LABORAL

La Formació Professional per a l’Ocupació que impartim en IDEA va destinada a totes aquelles persones que estan en situació de desocupació i que necessiten adquirir o perfeccionar el seu nivell de coneixements en una determinada ocupació, amb la finalitat de facilitar la seua inserció en el mercat laboral i contribuir a la promoció de l’autoocupació.



Bases

Soli·licitud



En cas de voler participar com a alumne s’ha de sol·licitar mitjançant AutoServef seguint estos senzills passos:

• Entra en “Formació” i entra a “Consultar”.

• Entra a “València” i fes clic en la fletxa dreta.

• Entra a “Ribera Alta” i fes clic en la fletxa dreta

• Entra a “Alzira” i fes clic a “Cercar” situat a la dreta

• Selecciona el curs desitjat i fes clic en “M’interessa” situat a la dreta

• Fes clic a “continuar” i identifica’t

En cada curs poden participar un màxim de 15 alumnes, i tots els cursos són certificats de professionalitat i a més porten incloses pràctiques no laborals en empresa.



CURSOS FPE 2019

Els interessats han de fer la inscripció mitjançant el web de Labora. En cas de necessitar més informació han de dirigir-se a Idea o telefonar al 962 45 51 01.

Modalitat: Formació per a la Inserció en Cuina

Hores lectives: 850 hores

Horari: per determinar (matí)

Data inici prevista: finals de desembre de 2019

Requisits: títol d’ESO



Operacions Bàsiques Restaurant i Bar

Hores lectives: 330 hores

Horari: per determinar (vesprada)

Data d’inici prevista: finals de desembre 2019

Requisits: cap requisit acadèmic



Operacions Bàsiques de Cuina

Hores lectives: 390 hores

Horari: per determinar (matí)

Data d’inici prevista: finals de desembre de 2019

Requisits: cap requisit acadèmic



Anglés A2

Hores lectives: 190 hores

Horari: per determinar (vesprada)

Data d’inici prevista: finals de desembre 2019

Requisits: Graduat Escolar



Anglés B1

Hores lectives: 280 hores

Horari: per determinar (matí)

Data d’inici prevista: finals de desembre 2019

Requisits: Graduat Escolar