Idea entrega un total de 79 ajudes emprén, per a beneficiar a nous autònoms

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’Agència IDEA, ha entregat hui noves 12 ajudes Emprén a nous autònoms que estaven a l’atur, i que sumen un total de 79 ajudes corresponents a 2018-2019. En el 2015 van ser 49, el que ha suposat un increment de més d’un 60% d’ajudes.

Segons ha valorat Ivan Martínez, regidor de l’àrea: «des de l’Ajuntament hem donat noves oportunitats a les persones que han apostat per l’autoocupació i volen invertir en la nostra ciutat. En tota aquesta legislatura hem donat un total de 260 ajudes a persones a l’atur que s’han donat d’alta com autònoms, d’un import de 550 euros (equivalent al 50% de mitjana anual de la quota a la Seguretat Social), per donar un impuls als negocis que comencen de nou.

En tota la legislatura les ajudes que ha donat aquesta regidoria sumen més de 144.300 euros a pimes i autònoms de la nostra ciutat. Cal dir que el termini per sol·licitar-les per al 2019 es troba obert, i s’ha augmentat l’import de l’ajuda a 600 euros, en tindre majors cobertures socials els autònoms. De fet, hi ha 21 noves sol·licituds, un lleuger augment respecte l’any passat i les ajudes són abonades amb la targeta Alzira (en què participen els comerços i negocis alzirenys adherits).»