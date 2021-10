Idea implica a les empreses i els professionals jubilats en un programa de foment de la contractació i de capacitació per als desocupats

Connect on Linked in

El teu itinerari vital» preveu tres línies d’actuació per a millorar les condicions de les persones aturades

Està dirigit a persones en situació o risc d’exclusió social i amb dificultat d’accés al mercat laboral

L’Ajuntament d’Alzira, a través del Servei de Desenvolupament Econòmic d’Alzira, Idea, ha encetat el projecte «El teu itinerari vital», que naix davant la necessitat d’augmentar la inserció sociolaboral de les persones desocupades, mitjançant el desenvolupament d’itineraris integrats i individualitzats. El programa compta amb tres línies d’actuació. D’una banda, hi ha els itineraris integrats d’inserció sociolaboral, una iniciativa subvencionada pel Fons Social Europeu i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives per a millorar l’ocupabilitat de les persones participants. L’objectiu d’esta actuació és facilitar la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d’exclusió social i amb dificultat d’accés al mercat laboral de la ciutat d’Alzira, derivats per Serveis Socials municipals per a participar en el programa. Està previst que es desenvolupen sis parades o fases de treball: acolliment, orientació, formació, entrenament i intermediació amb la finalitat de millorar les possibilitats d’accedir a una ocupació. Tot això representa el programa d’itineraris vitals integrats i individualitzats.

La segona línia d’actuació que preveu la campanya municipal és el programa «L’empresa +», que busca impulsar-ne la contractació. Compta amb una subvenció econòmica que rebran les empreses que contracten els participants del projecte «El teu itinerari vital», en funció del temps de la durada de la contractació. Té com a objectiu fomentar el contacte de l’Ajuntament d’Alzira amb les empreses i, atenent a les seues necessitats, formar a la carta a les persones integrades als itineraris, millorar-ne el seu perfil professional i, per tant, afavorir la seua contractació. Es tracta d’una ajuda municipal directa que variarà en funció de la durada del contracte. Es tracta de «treballar junts per crear ocupació», indiquen des d’Idea.

El tercer àmbit d’actuació s’anomena «Experiència +» i està adreçat a les persones jubilades d’Alzira, amb l’objectiu de fomentar la seua participació de forma voluntària en accions de capacitació, i que adquirisquen el rol de mentors d’aquelles persones que més els necessiten. A través del programa, tutoritzaran a les persones participants i els donaran l’oportunitat de beneficiar-se de les seues vivències i aprenentatges, i aconseguiran que els seus coneixements i experiència al llarg de la seua trajectòria professional no es perden i beneficien al desenvolupament local, present i futur, expliquen des d’Idea.