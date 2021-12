Idea impulsa la XXI edició del concurs d’aparadors comercials per fer més atractives les compres de Nadal a les botigues d’Alzira

Connect on Linked in

Poden participar tots els comerços minoristes, que s’hi hauran d’inscriure abans del 10 de desembre

Un jurat atorgarà 8 premis, per valor de 2.350 euros, i altres 2, de 150 euros, es decidiran per votació popular

L’Agència per al Foment i la Innovació Comercial (AFIC) d’Alzira, juntament amb el Departament Idea de la Regidoria d’Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Comerç i Projectes Europeus, promou un any més el concurs d’aparadorisme, una iniciativa que compta ja amb 21 edicions i que pretén «incentivar la millora de la imatge del comerç d’Alzira per a fer més atractives les compres als negocis locals, que coincidix amb les festes nadalenques».

Es tracta, segons l’alcalde d’Alzira i regidor de Comerç, Diego Gómez, d’una iniciativa «molt popular entre els botiguers i els comerciants de la nostra ciutat, i que dona resposta al plantejament d’obrir els nostres comerços a l’ambient del Nadal». Gómez destaca que «el Nadal és l’època de consum comercial més important que tenen les ciutats, també la nostra, i el concurs d’aparadors ajuda d’una forma simpàtica a potenciar el comerç en estes dates».

En este sentit, l’alcalde anima a totes les botigues i comerços d’Alzira a participar en el concurs. Per a poder fer-ho, caldrà inscriure’s abans del 10 de desembre. El concurs es dirigix a tots els comerços minoristes de la ciutat d’Alzira. La inscripció serà gratuïta i es podrà fer de forma presencial en l’AFIC o per telèfon (962 455 101), a través del formulari al web, per mitjà de correu electrònic (comunicacion.idea@alzira.es) o per WhatsApp (667 910 853). A l’oficina AFIC estarà disponible el formulari, que també es pot obtindre als webs www.ideaalzira.com i www.alzira.portaldelcomerciante.com/alzira. El dilluns 13 de desembre es farà pública la llista de comerços a estos dos webs i també en l’oficina AFIC d’Alzira a la Ronda d’Algemesí, 4.

D’acord amb les bases del concurs, disponibles al web d’Idea, la decoració dels aparadors serà lliure, i haurà de promocionar els productes propis de cada establiment. El dilluns 13 de desembre els aparadors hauran d’estar completament decorats per a poder ser avaluats. El jurat acordarà els factors que caldrà valorar i visitarà tots els comerços participants el dimarts 14 de desembre. La resolució dels premis es farà pública en l’acte de lliurament de premis, el 22 de desembre.

Hi ha previstos deu premis per als comerços participants. El primer premi està dotat amb 800 euros i l’assignació d’un estand a la fira comercial, el segon premi compta amb 500 euros i el tercer, amb 300. Així mateix hi ha altres categories: el premi a l’enginy (150 euros), el premi a la gràcia (150 euros), el premi a la millor decoració tradicional (150 euros), i dos accèssits de 150 cadascun.

Votació popular a Facebook

Hi ha també la possibilitat de concursar a través de la plataforma Facebook, i en este cas s’establix un sistema de votació popular per a elegir la proposta que més agrade a la gent. Per a participar-hi, els comerços hauran d’enviar una foto de l’aparador a l’adreça electrònica comunicacion.idea@alzira.es, també fins el divendres 10 de desembre. La publicació a Facebook dels comerços participants es farà el dimarts 14 de desembre. Les votacions populars podran realitzar-se fins al dilluns 20 de desembre a les 13 hores. Es consignen dos premis per a la votació popular de Facebook, amb 150 euros cadascun.

Tots els premis es concediran a través de la Targeta Alzira. Els premis del jurat tècnic i de la votació popular de Facebook seran compatibles, per tant, els participants podran resultar guanyadors dels dos premis.