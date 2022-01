Idea inicia la promoció i l’impuls de dotze negocis emergents al llarg del 2022 amb la campanya «Ens movem pel comer

Les empreses seleccionades han estat creades en els darrers cinc anys

L’ajuda pretén impulsar els negocis per mitjà de la promoció publicitària, la formació i l’accés a un entrenador digital

Amb l’arribada del nou any, comencen les accions per a afavorir els comerços i negocis emergents a la ciutat d’Alzira. El servei de desenvolupament local Idea d’Alzira impulsa la campanya «Ens movem pel comerç local 2022», que continua el treball realitzat durant els últims quatre anys amb el programa «Alzira 12 mesos, 12 empreses». Este mes de gener, l’empresa destacada és Sierra Street Style, una botiga de roba ubicada al carrer del Pare Castells.

Un dels requisits que han de complir els negocis per a poder optar al paquet d’ajudes que preveu esta iniciativa, amb l’objectiu d’impulsar de forma directa una nova empresa d’Alzira a través d’un pla de màrqueting que engloba l’anàlisi, la planificació, l’organització, la difusió i el control, és haver estat constituïda en els últims cinc anys, expliquen des d’Idea.

L’ajuda se centra en el llançament i la promoció de les empreses seleccionades durant diferents setmanes al llarg de l’any 2022, per mitjà d’un paquet de llançament i el suport d’un professional, un entrenador digital, que s’encarregarà de formar-los i promocionar-los a través de les xarxes socials. El paquet de llançament compta amb l’elaboració de material audiovisual específic per part d’una persona professional per a promocionar la imatge del negoci per Internet i per les xarxes socials. Durant les setmanes assignades, es realitzarà la difusió de l’empresa a través de falques publicitàries en ràdio, bàners en diaris digitals i participació en entrevistes i altres canals, així com la creació d’un subweb en el propi web d’Idea específic d’«Ens movem pel comerç local». A més a més, les empreses joves seleccionades participaran en diverses jornades sobre comerç local, com ara la Setmana de l’Economia, les jornades de networking empresarial i altres actes promocionals.

La campanya també facilita a les empreses seleccionades sessions de formació en màrqueting digital, impartit en les dependències d’Idea per un docent expert en la matèria. A més a més, les empreses seleccionades comptaran amb el reforç d’un entrenador digital, que els donarà suport de forma individual durant les setmanes de la promoció de la seua empresa, amb l’objectiu d’analitzar, crear i millorar les xarxes socials de les empreses participants i valorar la possibilitat d’obrir-los al mercat del comerç electrònic. Així mateix, les empreses participaran en la Fira Comercial #AlziraOberta, així com en la Trobada «Ens Movem pel Comerç Local», que reunix les empreses participants de les quatre edicions realitzades fins al moment d’este programa d’ajudes municipals.

La pervivència de les empreses participants ronda el 80 %

Segons destaquen des d’Idea, les actuacions promocionals que es realitzen garantixen «una pervivència de les empreses que ronda el 80 %, per la qual cosa és un programa d’èxit clar i que ajuda les empreses».

Al llarg del 2022 hi haurà empreses destacades cada mes: a febrer, la cerveseria Alga’s Beer Club; a març, la botiga de roba i complements Moshi Moshi; a l’abril, la pastisseria en línia Pepina Pastel; el mes de maig, Espai d’imatge Neus Oltra; el centre d’expressió artística i emocional El Teló de Pupetes tindrà la seua promoció el mes de juny, i Fanny Estilista el juliol. L’agost serà el moment de Mindara – Centres Psicologia; el setembre, d’Electric Vehicles; l’octubre, d’Inmobiliaria Vive; el novembre, de la botiga Zona Granater, i, per últim, el desembre, la botiga de regals i detalls Siroia.

A més de la promoció mensual, cada setmana es donaran a conéixer les empreses beneficiàries per tal d’intensificar les accions promocionals i allargar-les durant més temps, expliquen des del Departament Idea.