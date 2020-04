Idea oferix 50 beques per a cursos en línia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, convoca 50 beques per a cursos d’Aula Mentor per tal d’aprofitar al màxim el temps de confinament i continuar amb formació a les àrees que més interessen a la ciutadania.

L’alcalde d’Alzira i responsable d’Idea ha assegurat que “volem donar a la ciutadania les eines necessàries perquè puga traure profit d’este període de temps i per això hem oferit estes 50 beques perquè la realització del curs no tinga cap cost i siga més fàcil prendre la decisió de formar-se en este període de confinament”.

Els cursos tenen una durada de dos mesos, i s’oferixen variades temàtiques com disseny gràfic, comerç electrònic, energies renovables, prevenció de riscos laborals, turisme… Pots consultar tota l’oferta a aulamentor.es/es/cursos.

Les persones interessades a participar en esta convocatòria deuen presentar la sol·licitud a través de sedeelectronica.alzira.es, entra al catàleg de tràmits, busca “beca mentor”: https://bit.ly/2UnVnmO i seguix els següents passos del tràmit.

Aquelles persones que no disposen de certificat digital i, per tant, no puguen completar el registre telemàtic, deuen accedir a sensefirma.alzira.es.

El termini d’inscripcions finalitza el 9 d’abril i per a atorgar la beca es tindrà en compte l’ordre d’arribada de sol·licituds.

Més informació a https://bit.ly/2Uk505O o enviant un correu a alzira@aulamentor.es // formacion.idea@alzira.es.



Aula Mentor

Aula Mentor és un sistema de formació oberta, lliure i a través d’Internet promoguda pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.



Els objectius d’Aula Mentor se centren a proporcionar una alternativa en matèria de formació a la població adulta que no té oportunitat d’assistir a l’oferta presencial i que el seu ritme d’aprenentatge i/o dedicació requerix un sistema totalment flexible no subjecte ni a horaris ni a terminis de cap mena.



L’oferta formativa es materialitza en un conjunt de cursos en actualització permanent, organitzats en àrees formatives i que han sigut dissenyats i/o adaptats especialment per a les característiques dels potencials destinataris i de la modalitat d’ensenyament.



Entre els principals senyals d’identitat d’esta iniciativa destaquen:La flexibilitat del sistema, que beneficia a tots els participants.

La xarxa d’infraestructures físiques denominades Aules Mentor, que supera actualment les 450.

La varietat de la seua oferta formativa, superior als 170 cursos i en permanent creixement i actualització.

L’existència d’exàmens presencials que permeten valorar el grau d’aprofitament del curs, que garantixen al seu torn la identitat de l’alumne que realitza la prova. Superar esta prova dona dret a un certificat d’aprofitament emés pel Ministeri d’Educació. És important destacar que este certificat NO és un títol oficial i per tant el seu reconeixement és responsabilitat de la institució o organisme en el qual es puga presentar com a mèrit.