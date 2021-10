Idea posa en marxa un nou curs de seguretat, higiene i protecció ambiental en l’hostaleria

Print This Post

Oferix formació professional per a l’ocupació i comptarà amb el corresponent certificat de professionalitat

Quinze alumnes podran participar en les sessions, amb un total de 60 hores i que es faran al mes de novembre

Inscripcions obertes fins el 21 d’octubre

Al llarg del pròxim mes de novembre, l’Agència per al Desenvolupament Econòmic d’Alzira, Idea, posarà en marxa el curs «Seguretat i higiene i protecció ambiental en l’hostaleria», amb la col·laboració del Servei Valencià d’Ocupació, Labora. L’objectiu d’este programa formatiu és possibilitar a les persones desocupades més oportunitats per a accedir a un lloc de treball en el sector hostaler. Es tracta d’un curs de 60 hores que es realitzarà durant el mes de novembre.

La Formació Professional per a l’Ocupació que s’impartix en Idea va destinada a totes aquelles persones que estan en situació de desocupació i que necessiten adquirir o perfeccionar el seu nivell de coneixements en una determinada ocupació, amb la finalitat de facilitar la seua inserció en el mercat laboral i contribuir a la promoció de l’autoocupació, destaquen.

En cas de voler participar com a alumne s’ha de sol·licitar fins el dia 21 d’octubre mitjançant l’aplicació Punt Labora, o a través de les oficines o del web del Servei Labora. En cada curs poden participar un màxim de 15 alumnes, i tots els cursos compten amb un posterior certificat de professionalitat i, a més a més, porten incloses pràctiques no laborals en empreses. Esta formació en concret permet la posterior obtenció del carnet professional de seguretat i higiene en l’hostaleria, així com el manipulador d’aliments en este sector, especifiquen des de l’agència Idea, adscrita a la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç, Treball i Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Alzira, que gestiona l’alcalde, Diego Gómez.

Més info https://www.idea-alzira.com/fpe