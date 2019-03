IDEA signa un conveni amb l’Institut Valencià de finances per a oferir els serveis de la Banca Pública a autònoms/es i PIMES

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Valencià de Finances (IVF). Per mitjà d’aquest acord, IDEA col·laborarà amb l’IVF en la difusió dels instruments de finançament per a empreses i autònoms de la nostra ciutat; per la seua banda, l’entitat financera pública organitzarà sessions de formació i prestarà el suport tècnic necessari.

Segons ha declarat Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “des del servei de creació d’empreses d’IDEA eixamplem el catàleg que oferim a la ciutadania. Per mitjà d’aquest conveni Alzira facilitaran les sol·licituds i línies de crèdit públiques que s’ofereixen a emprenedors/es i pimes d’Alzira, que s’afegeix a la línia de microcrèdits que tenim acordades amb diverses entitats financeres a interés reduït.”

Cal recordar que en aquests anys s’ha complert l’itinerari per a atendre a aquelles persones interessades en muntar el seu propi negoci o empresa des d’IDEA: des de l’orientació (Alzira és Punt d’Assessor d’Empreses), formació, crèdit i ajudes per a posar en marxa nous projectes (ajudes Emprén, Formaemprén a la contractació, premis Coworking i 12 mesos 12 empreses), etc.