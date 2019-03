Ideal Terrassa aconsegueix el doblet i guanya el primer premi de falla gran i infantil a Algemesí

Connect on Linked in

La falla Ideal Terrassa s’ha imposat com a millor falla d’Algemesí. Aquesta comissió aconsegueix imposar-se amb el primer premi tant de falla gran com falla infantil.

El segon lloc en els grans monuments ha sigut per a la falla Crist de l’Agonia, la tercera posició ha sigut per a la falla Nou Mercat, el quart lloc l’ha obtingut la falla Cid, la cinquena posició ha sigut per a la falla Santa Bàrbara; la falla que ha quedat en sisé lloc ha sigut Cabanilles, la setena posició ha sigut per a la falla Tres Moreres, el huité lloc l’ocupa la falla Víctor Pradera, la novena és Bernat Guinovart, la desena posició ha sigut per a la falla El Pla, mentre la debutant falla parc Salvador Castell ha aconseguit l’onzena posició.

En categoria infantil la triomfadora enguany ha sigut la falla Ideal Terrassa. La falla Bernat Guinovart ha obtingut el segon lloc; després d’ella, tercera, la falla Nou Mercat; la falla Víctor Pradera ha quedat en quart lloc. En cinquena posició la falla del Cid, seguida de la falla Santa Bàrbara que ha obtingut la sisena posició. El seté lloc l’ocupa la falla Tres Moreres, en huité lloc Crist de l’Agonia, novena ha sigut Cabanilles i la desena posició ha sigut per a la falla El Pla.

La imatge presentada per la falla Santa Bàrbara ha aconseguit el ninot indultat en categoria majors, i la presentada per la falla Víctor Pradera en infantil.

Pel que fa a la cavalcada del ninot la millor carrossa és per a Nou Mercat, millor comparsa per a plaça del Cid, mentre que el millor personatge és per a Santa Bàrbara.

El premi d’enginy i gràcia ha sigut per a la falla Tres Moreres. El premi a la igualtat ha sigut també per a la falla del Cid.

El llibret de la falla del Cid ha guanyat el premi “Roberto Martínez” al millor treball. En l’apartat de llibrets de falles també s’han atorgat mencions al millor contingut infantil per a Nou Mercat, millor disseny per al Cid, millor article per a Noelia Bañón i millor poema satíric per a Xavi Barber.