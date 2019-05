Idea’t Torrent, forma a 15 persones en el curs “Reposador de comerç”

Connect on Linked in

“Formació d’Habilitats Digitals” i “Utilitza la teua Intel·ligència Emocional” són les noves apostes formatives per al mes de juny

15 persones s’han format durant les últimes setmanes com a reposadors i reposadores de mitjanes i grans superfícies comercials a través del curs “Reposador de comerç”, organitzat per l’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa municipal Idea’t. Durant les sessions, els i les participants han adquirit les competències professionals necessàries per a realitzar una adequada gestió de productes, assortiment i estoc, conéixer tècniques d’empaquetat comercial de productes, així com desenvolupar les habilitats per a una correcta manipulació higiènica d’aliments.

Oferta formativa per al mes de juny

A aquest curs se suma la programació d’Idea’t per al mes de juny. D’una banda, el taller “Formació en habilitats digitals – Cerca d’ocupació online”, que tracta des de la cerca activa d’ocupació fins a per a la gestió telemàtica de tràmits administratius. Hui dia es fa necessari comptar amb una sèrie de coneixements i habilitats que ens permeten saber manejar les diferents eines al nostre abast i poder traure el màxim partit a les possibilitats que ens ofereixen. Aquesta activitat es desenvolupa mensualment i tenen lloc en horari de demà. Les persones interessades a participar només han de dirigir-se a les oficines de IDEAT al carrer València 42, o trucar al telèfon 961 11 18 68 per a sol·licitar la seua participació de forma gratuïta.

I la segona proposta és el curs “Utilitza la teua Intel·ligència Emocional perquè et contracten”, un taller pràctic per a ajudar a prendre les millors decisions, resoldre problemes, comprendre millor a les persones i dirigir les seues accions per a aconseguir l’objectiu d’obtindre una ocupació.