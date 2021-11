Ignacio López s’imposa en la màxima categoria del XII Concurs per a Joves Intèrprets de Trompeta de Benimodo

Ja es coneixen als guanyadors i guanyadores de les diferents disciplines del prestigiós Concurs per a Joves Intèrprets de Trompeta Valeriano Machí Escampe de Benimodo, que enguany vivia la seua dotzena edició. En la principal de les categories es va imposar Ignacio López, seguit en els primers llocs per Miguel Conde i Toni Ivars. Per part seua, en la Categoria B el guanyador va ser Sergio Martín, seguit de Juan Micó.



Vicent Chover va ser el guanyador en la C, seguit de Llorens García i Adrián Villar, mentre Darío Gutiérrez es va imposar en la D, amb Ovidio Lozano en segona posició. Finalment, Gabriel Tripiana va ser el músic més destacat pel que fa a la competició de fiscorno, amb Rubén Rodríguez i Alba Rodríguez compartint la segona posició; i Judit Martín i Juan Micó la tercera.



La competició anava dirigida a estudiants de tota Espanya i, per això els participants van ser dividits en 4 categories: A, B, C i D. En la primera d’elles van participar alumnes de 3r i 4t d’Ensenyaments Superiors, amb un premi de 550 euros per al primer classificat i de 350 euros per al segon. Per a la categoria B van ser alumnes de 1r i 2n d’Ensenyaments Superiors, amb premis de 450 i 250 euros, respectivament, per als 2 primers classificats. 5é i 6é d’Ensenyaments Professionals per a la categoria C, amb reconeixements de 350 i 150 euros per als guanyadors i alumnes de 3r i 4t de Grau Professional per a la categoria D amb premis de 150 i 50 euros en metàl·lic. A més, els tercers classificats de totes les categories van comptar amb material proporcionat pels patrocinadors. Els guanyadors de les categories A i B, a més, com a part del premi, realitzaran un concert amb la Societat Unió Musical de Benimodo dins de la programació de la Casa de la Cultura de l’any 2022.