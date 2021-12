Igualtat Alzira compta des de hui amb una oficina pròpia al cor de la vila on atendre consultes i realitzar reunions i sessions de formació

Connect on Linked in

La nova seu del departament d’Igualtat obri les portes al carrer de la Sang, un local en planta baixa i zona peatonal

Marina Mir creu necessària la nova oficina d’Igualtat per visibilitzar la gestió en defensa dels drets de les dones

L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira compta amb un nou espai des d’on atendre les consultes de la ciutadania i organitzar activitats i formació. Este matí s’ha obert la nova oficina del Departament d’Igualtat, al carrer de la Sang, número 20, «un espai accessible, al cor de la Vila, en zona peatonal i molt prop de l’Ajuntament», ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Alzira compta així amb el seu «espai d’gualtat, que molts municipis, no només de la comarca, sinó del País Valencià, ja tenien», assenyala la regidora d’Igualtat, Marina Mir. La iniciativa pretén «donar identitat pròpia al departament». Serà, detalla Mir, «un espai d’activitat, de formació, d’atenció, un espai multifuncional que estarà obert al públic en horari laboral». La regidora considera que la nova oficina «ja feia falta, perquè el departament d’Igualtat estava limitat a un despatxet dins de Serveis Socials». La nova seu compta amb una sala per a rebre a la gent, i una zona àmplia on celebrar reunions de grup, així com un despatx interior i zona d’arxiu.

«Ens dona una identitat pròpia i ens permet fer activitats a l’espai propi. Evidentment, les activitats a gran escala, sobretot quan venen ponents de renom continuarem fent-les al Gran Teatre i a la Casa de la Cultura. Però ara podem programar ací des de formació d’Idea o formació que fèiem al CPC, o alguna xicoteta exposició temporal o els clubs de lectura, les reunions de la Copim, entre d’altres. Podran tindre lloc a este espai amb identitat pròpia, i que es reconeix des del carrer», comenta Marina Mir. La regidora convida a la ciutadania «a què entren i peguen una miradeta, perquè hem fet una xicoteta exposició on fem una retrospectiva des dels inicis del Departament d’Igualtat, amb les primeres activitats que vam fer fins ara. Han passat uns quants anys i hem fet unes quantes coses, i ara fent la vista enrere, ens adonem que és una bona ocasió per a mostrar-les».

Per a l’alcalde, la dotació d’un espai propi al departament d’Igualtat «dignifica el treball que es fa des d’esta àrea per a lluitar per la igualtat i conquerir els drets de les dones». Gómez desitja que esta iniciativa ajude a «que s’acabe prompte este hivern de violència masclista, de desfeta dels drets de les dones, de marginació» i que la nova oficina permeta «visualitzar les polítiques que s’estan fent des del departament municipal i a reconéixer la dedicació i el treball de totes les persones vinculades al departament, a nivell municipal i d’associacions i veïnat». Així mateix, l’alcalde ha agraït «tot el treball que s’ha fet perquè açò siga una realitat, per a fer d’este espai un lloc digne, una casa comuna per a la dignitat de les dones».