Igualtat contínua amb la formació ‘en línia’ de programes en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta del projecte ‘Fem Xarxa, Fem Igualtat’ dirigit a les professionals de la Xarxa Valenciana d’Igualtat

Després del bon acolliment de les dues primeres edicions amb 438 participants, s’inicia el tercer cicle de seminaris web

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha organitzat per als pròxims mesos la tercera edició del projecte ‘Fem Xarxa, Fem Igualtat’ de formació i sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

Es tracta d’una nova edició d’aquest projecte de formació de la Xarxa Valenciana d’Igualtat, organitzada després del bon acolliment de les dues edicions anteriors i que inclou un cicle de *webinars al qual es pot accedir de manera gratuïta. En la dues primeres edicions van participar 438 persones.

Aquesta iniciativa va ser proposada per professionals de les mancomunitats, integrades en la Xarxa Valenciana d’Igualtat, a la direcció general de l’Institut Valencià de les Dones, amb la finalitat de fer extensible aquestes ponències a totes les persones professionals que formen la xarxa, així com a unes altres i altres professionals que puguen enriquir i aportar els seus coneixements a aquest projecte.

La tercera edició abasta temàtica relacionada en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, prevenció i sensibilització de la violència de gènere i altres violències sexuals, integrant la perspectiva de gènere en les entitats locals, compartint coneixements i creant xarxes entre els i les professionals de la Xarxa Valenciana d’Igualtat i altres agents socials que treballen en matèria de promoció d’igualtat i prevenció de la violència de gènere.

Accés al programa

Les inscripcions es poden realitzar a través de l’enllaç http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/formacio on es donarà accés a la ‘Plataforma Fem Xarxa, Fem Igualtat 3a Edició’ que s’ha preparat a aquest efecte. Per a aquest cicle s’ha oferit un total de 400 places.

La inscripció implica la matrícula al curs que es compon de totes les *webinars que es realitzen en el trimestre d’abril a juny de 2021. Després de la matrícula, es proporcionaran claus d’accés per a poder seguir les videoconferències en directe, així com descarregar-se els materials de cada seminari web. Per l’assistència a totes les sessions la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones emetrà un certificat d’assistència.

Una vegada completades les places oferides per a aquesta edició, s’ofereix la possibilitat de seguir en directe les conferències des del mateix enllaç de la pàgina web de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La programació de tercera edició, que comença el dijous 29 d’abril, estarà composta pels següents seminaris web:

– Prevenció de la Violència Masclista en l’Adolescència.

– Feminisme(s): un recorregut històric

– És necessari comptar amb un pla d’igualtat en la meua entitat?

– Relacions afectiu-sexuals en l’adolescència

– Com la bicicleta va revolucionar la igualtat de gènere

– Taula redona: Bones pràctiques en els punts violeta