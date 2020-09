Igualtat destina al voltant de 74 milions d’euros en tractament i assistència a les persones malaltes d’Alzheimer de centres residencials i de dia

Connect on Linked in

La directora general de Persones Majors, Mercedes Santiago, va aprofitar ahir la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer per a felicitar a totes les associacions de la Comunitat Valenciana “per la gran labor que realitzen i el seu treball diari per millorar la qualitat de vida de les persones malaltes i per les seues famílies”, i ha reiterat el compromís del Consell “de continuar donant suport al treball per a millorar la vida d’estar persones”.

Actualment en la Comunitat Valenciana hi ha al voltant de 50.000 malalts diagnosticats i 100.000 familiars afectats. Per a ells, ha assenyalat la directora general, “hem d’oferir respostes sociosanitàries que milloren la seua qualitat de vida a través d’una atenció especialitzada i, sobretot, amb programes preventius”.

La xarxa assistencial per a persones majors en situació de dependència de la Comunitat Valenciana compta actualment amb més de 27.000 places residencials i 5.000 places en centres de dia. Es calcula que al voltant del 39% d’aquestes places de titularitat pública i d’aquelles finançades per la Generalitat a través d’alguna mena de subvenció estan ocupades per malalts d’Alzheimer i altres demències.

Estes dades signifiquen, segons la directora general, que la Generalitat “realitza una inversió anual d’al voltant de 74 milions d’euros en tractament i assistència a les persones malaltes d’Alzheimer que acudeixen a aquests centres”.

Cal recordar que el nou model residencial impulsat per Igualtat contempla “la creació d’unitats específiques per a malalties neurodegeneratives en els centres residencials.