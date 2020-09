Igualtat destinarà prop d’11 milions d’euros al sector residencial i assistencial per al manteniment de serveis i llocs de treball

Connect on Linked in

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’està treballant en un decret per a la concessió de 10,9 milions d’euros destinats al sector de les residències que atenen persones majors, amb diversitat funcional, salut mental i exclusió”.

La vicepresidenta ha posat l’accent que “la pandèmia està suposant un dur colp per a tots els sectors socials i econòmics, per la qual cosa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives està treballant conjuntament amb este sector econòmic” per a atendre les necessitats de prevenció i contenció de contagis, així com les necessitats econòmiques de les empreses i dels treballadors i treballadores.

Oltra ha recordat que, a més dels protocols d’actuació que s’estan duent a terme en els centres residencials i assistencials, la conselleria ha comprat i repartit material de protecció com a guants, màscares, vestits epi i hidrogel; ha proporcionat 11 milions d’euros als ajuntaments de la Comunitat Valenciana perquè feren front a l’emergència social i ha pagat les places dels centres de dia sense ocupar durant la primera ona de la pandèmia.