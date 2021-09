Igualtat finança amb més d’un milió d’euros la millora de l’equipament de 79 centres socials municipals

Connect on Linked in

La major part de la inversió està destinada a la renovació dels equipaments de centres d’atenció primària



El director general d’Infraestructures Socials ha destacat que les ajudes també han permés reforçar la protecció contra la COVID

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha finançat amb més d’1 milió d’euros la millora dels equipaments de 79 centres municipals de l’àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives, segons ha informat el director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan.

Aquestes ajudes, la resolució de les quals ha sigut publicada ja en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), anaven destinades a l’adquisició de mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres, programes i serveis de tots els nivells d’atenció dels serveis socials.

Juan ha destacat la importància que la major part d’aquestes subvencions han anat a millorar centres d’atenció primària, amb la compra d’ordinadors, equips de climatització o equipaments que permetran una major intimitat en l’atenció a la ciutadania, que al seu judici serà la que més es beneficiarà d’aquestes millores.

“El nostre objectiu és dignificar l’atenció a les persones que acudeixen al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials així com millorar els espais en els quals treballen els i les professionals que atenen aquells col·lectius que es troben en una situació de major vulnerabilitat”, ha manifestat.

En aquest sentit, ha recordat que la llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, aprovada la passada legislatura, va suposar una fita a l’hora de garantir “la universalitat del sistema, situant els drets socials a la mateixa altura que la sanitat i educació”, assegurant que qualsevol persona que els necessite tinga accés a ells.

El director general d’Infraestructures de Serveis Socials ha afirmat que la convocatòria d’aquestes ajudes per a millorar l’equipament dels espais on es presta aquesta atenció, és un pas més en el treball que s’està fent des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a assegurar que la ciutadania rep la millor atenció i en els millors espais.

Els ajuntaments i mancomunitats que han rebut aquestes ajudes corresponen, en 24 ocasions a la província de Castelló, on s’han invertit 173.906 euros; a la província d’Alacant s’han destinat 170.831 euros, que s’han repartit entre 17 centres, mentre que el finançament a la província de València ascendeix a 740.213 euros, amb els quals se subvencionen 38 instal·lacions.

Mesures COVID

Juan ha assenyalat que les ajudes també han permés que tant ajuntaments com mancomunitats hagen millorat l’equipament de protecció dels diferents centres enfront de la COVID-19, garantint també una atenció segura per a totes les persones que acudeixen a aquestes instal·lacions, tant com usuaris o usuàries, com a personal d’atenció.

“Des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es fa un esforç important en el finançament de mesures de protecció des de l’inici de la pandèmia”, ha recordat el responsable d’Infraestructures Socials, qui ha recordat que des dels primers dies es va estar treballant per a facilitar l’accés a equips de protecció.

Així mateix, ha recordat que s’han destinat prop d’11 milions d’euros en ajudes per a residències que atenen persones majors, amb diversitat funcional, amb problemes de salut mental o persones en situació d’exclusió, per a compensar “els enormes esforços que s’han realitzat per la COVID-19”.