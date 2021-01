Igualtat i Habitatge signen un acord per a incrementar el parc d’habitatge públic destinat a dones en situació de violència de gènere

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, han signat un conveni per a facilitar l’accés d’habitatges en lloguer a dones en situació de violència de gènere.

Per part seua, Martínez Dalmau ha ressaltat que el conveni és la reafirmació dels compromisos del govern contra la violència masclista, un govern feminista i les dades així ho demostren. No sols hem superat el percentatge previst dels habitatges del parc públic sinó i a més també destinarem el deu per cent dels habitatges que estem adquirint per tanteig per a les víctimes.

Des del Govern del Botànic han apostat des del principi per la configuració i ampliació d’aesta xarxa que s’està intensificant amb l’acord signat.