Igualtat i World Design Capital València 2022 col·laboraran en l’aplicació del disseny a la millora de la qualitat de vida de les persones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que el seu Departament aprofitarà el nomenament de València com a Capital Mundial del Disseny en 2022 per a aplicar el disseny i la creativitat a millorar la vida de les persones.

Oltra s’ha reunit amb el director general de World Design Capital València 2022, Xavi Calvo, per a parlar sobre la importància d’aquesta capitalitat i de com contribuirà no sols a donar visibilitat a les empreses de disseny, sinó també a llevar de l’imaginari col·lectiu que el disseny és només una qüestió estètica.

En aquest sentit, Calvo i Oltra ha apostat per crear sinergies entre el disseny i el benestar de les social.

En concret, la vicepresidenta ha ressaltat l’aposta del seu departament per crear una senyalística que siga accessible per a tothom, ara que s’està treballant en l’elaboració de la Llei d’Accessibilitat Universal.