Igualtat inicia l’elaboració de la llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies amb l’inici de la consulta pública prèvia

La vicepresidenta ha explicat que aquesta nova llei pretén garantir els drets de tota la diversitat de famílies

La consulta pública anirà acompanyada d’un procés participatiu amb diferents entitats relacionades amb l’àmbit familiar

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que el seu departament ha iniciat el període de consulta pública prèvia que suposa l’inici del procés per a l’elaboració de la llei de Diversitat Familiar i Suport a les Famílies, “amb la qual es vol garantir els drets de totes les realitats familiars i diversitat de famílies”.

Oltra ha explicat que l’inici del tràmit per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei s’ha fet coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Famílies, una data que té especial importància per al Consell del *Botànic perquè les famílies són “un eix central en les seues polítiques”, com el demostra les nombroses mesures que ha posat en marxa en aquests anys.

En aquest sentit, ha recordat iniciatives com l’equiparació en l’àmbit autonòmic de les famílies monoparentals amb les nombroses, l’impuls a l’acolliment familiar com a fórmula prioritària a l’hora de treballar amb els xiquets i xiquetes en situació de desemparament, el desenvolupament de l’educació pública i gratuïta de 0 a 3 anys o la posada en marxa de prestacions com la renda valenciana d’inclusió que reconeix de manera específica la situació de les diferents unitats de convivència.

L’objectiu d’aquesta nova llei, que és un dels objectius que es va marcar la Conselleria a l’inici de la present legislatura, és donar el reconeixement que mereix la diversitat familiar “com un espai clau de socialització i convivència, sobretot en societats com la mediterrània on les xarxes familiars tenen un valor fonamental”.

“Hi ha moltes realitats familiars, moltes classes de famílies i totes mereixen la mateixa consideració i tracte”, ha sostingut la vicepresidenta, qui ha advertit que aquest serà un dels principis fonamentals sobre els quals es vol construir aquesta llei, que com ocorre amb totes les impulsades des d’aquesta Conselleria, es vol que siga un text àmpliament participat.

El període de consulta pública prèvia, que és aquell en el qual qualsevol persona o entitat pot realitzar totes aquelles proposta i consideracions que desitge respecte a la llei, sense un text que els condicione, estarà obert des del 15 de maig fins al 20 de juny. Un mes durant el qual es recolliran totes aquelles idees que s’aporten a través de la pàgina web de la Conselleria.

La vicepresidenta ha fet una crida a les famílies i a la societat en el seu conjunt a participar de manera activa en l’elaboració d’aquesta llei, que tindrà un caràcter transversal, ja que l’estructura familiar afecta a tots els àmbits de la vida, des del sanitari, l’educatiu o el laboral, entre molts altres.

Oltra ha explicat que aquest procés de consulta pública anirà acompanyat d’un procés participatiu de debat a través de diversos grups de treball que aniran avançant en la construcció del text legislatiu, i en els quals seran presents entitats i sectors relacionats amb les famílies des de diferents realitats i necessitats.

Aquests grups treballaren sobre quatre eixos: el primer, el reconeixement de la diversitat familiar; el segon la corresponsabilitat, la protecció a la maternitat i la paternitat i el temps per a les famílies; el tercer les famílies en situació de vulnerabilitat o especial protecció; i finalment els drets per a les famílies en l’àmbit de l’educació, la sanitat, l’habitatge o el consum.

“La realitat de les famílies, en una societat oberta com la nostra, s’ha d’abordar des d’una visió àmplia que tinga en compte la seua pluralitat i diversitat”, ha incidit la vicepresidenta. Les famílies “són un element fonamental de cohesió social, d’ací la importància de la seua protecció pels poders públics i la garantia dels seus drets”, objectiu últim d’aquesta llei, ha afegit.