Igualtat instal·larà el seu punt violeta al recinte firal per a propiciar unes «festes en pau» durant el concert «Celebrem el 9 d’Octubre» a Alzira

L’estand informarà sobre les conductes masclistes i d’abús i repartirà material per a sensibilitzar contra les agressions i l’assetjament

La venda d’entrades en taquilla començarà a les 19,30 hores

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira tornarà a traure el seu punt violeta al carrer demà amb ocasió del concert «Celebrem el 9 d’Octubre», on actuaran la banda de rap feminista Pupil·les i que tancarà el grup de Gandia Zoo, amb el seu últim treball, Llepolies. L’estand pretén visualitzar el compromís de la ciutat amb la no-violència i el respecte entre homes i dones, sensibilitzar sobre el malestar que provoca l’assetjament a dones i xiques durant les jornades festives i allunyar les agressions i els abusos de les festes populars. Segons explica la regidora d’Igualtat, Marina Mir, «és veritat que estan canviant moltes coses a la nostra societat, però continuem veient agressions en els nostres carrers i municipis. L’àmbit festiu, lamentablement, es presta a estes coses, i hem d’acabar amb estes actituds», raó per la qual l’edila considera «indispensable» el muntatge d’estos punts violeta per a «poder estar al costat de les persones i ajudar-les», per a intensificar les accions per a previndre estes situacions i fomentar «la festa en pau».

Per a la posada en funcionament del punt violeta s’ha comptat amb la cooperació de la Regidoria de Festes i la col·laboració de personal voluntari, que serà qui s’encarregarà de repartir el material promocional de la campanya: adhesius, cartells i polseres amb lema #StopMasclismes. S’exhibiran també les lones amb el missatge #TinguemLaFestaEnPau, i es repartiran fullets amb informació que ajude a identificar les conductes masclistes i abusives, així com informació sobre quan s’està sofrint una agressió o quan s’està tenint un comportament sexista. S’hi inclouen també orientacions sobre com actuar en cas d’haver sigut agredida, i es deixa ben clar que sols qui agredix és responsable de l’agressió, detallen des de la Regidoria d’Igualtat.

El punt violeta estarà instal·lat prop de l’accés al recinte firal, que obrirà les seues portes demà, 8 d’octubre, una hora abans de l’inici del concert «Celebrem el 9 d’Octubre», és a dir, a les 20 hores, per tal de permetre l’entrada escalonada dels assistents a la zona. El recinte firal comptarà, de nou, amb un aforament reduït, amb 2.000 localitats distribuïdes en cadires degudament separades, i l’ús de la mascareta serà obligatori, d’acord amb les mesures sanitàries vigents en el moment de la celebració dels concerts. La venda d’entrades en taquilla començarà a les 19,30 hores.