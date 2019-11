Igualtat reuneix 300 professionals municipals en la jornada organitzada a Cullera per a avançar en l’aplicació de la llei de Serveis Socials Inclusius

Print This Post

Els dies 27, 28 i 29 de novembre se celebra aquesta trobada per a aprofundir en la coordinació entre Conselleria i ajuntaments

L’objectiu és garantir la màxima eficiència, eficàcia i qualitat en el funcionament dels serveis socials

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives celebra a Cullera, a partir de demà i fins al divendres 29 de novembre, les ‘Jornades de coordinació d’atenció primària davant la Llei de Serveis Socials Inclusius’, en la qual participaran alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i coordinadors i coordinadores dels serveis socials municipals de tota la Comunitat Valenciana.

La secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Helena Ferrando, ha assenyalat que l’objectiu d’aquesta trobada és “potenciar” la coordinació interadministrativa en l’àrea dels serveis socials “amb la finalitat de garantir la màxima eficiència, eficàcia i qualitat en el seu funcionament”.

Ferrando ha destacat que la municipalització en la prestació dels serveis socials ha sigut “una forta aposta del Consell per a reforçar les polítiques de proximitat” i, en aquest sentit, ha recordat que en els últims quatre anys “hem multiplicat per cinc la inversió per a la contractació de personal als ajuntaments, passant de 9,6 milions en 2015 als 48 milions actuals i de 352 a 1.784 professionals”.

Al llarg dels tres dies que duraran les jornades s’aprofundirà, analitzar i donar a conéixer les característiques fonamentals de la nova Llei de Serveis Socials Inclusius, ha assenyalat Ferrando, qui ha assegurat que es tracta d’una norma “sistèmica, troncal i de quarta generació que atendrà les necessitats de les persones al llarg de la vida”.

Així mateix, ha destacat la importància que suposa aquesta llei que reconeix el dret universal dels serveis socials com a “propis i inalienables” de totes les persones, i transforma “la concepció asistencialista, en una concepció moderna de drets subjectius i abast universal”.

Programa de les jornades

La trobada, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cullera, se celebraran l’Auditori del Mercat de Cullera durant els dies 27, 28 i 29 de novembre i està prevista l’assistència d’al voltant de 300 professionals dels serveis socials municipals.

La primera jornada comptarà amb la participació en la inauguració de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, així com els titulars de les secretaries autonòmiques de la Conselleria, Alberto Ibáñez, Helena Ferrando i Francesc Xavier Uceda, que oferiran la ponència ‘Transformar l’atenció primària cap al dret en les entitats locals’.

Així mateix, participarà la directora general d’Atenció Primària i Autonomia Personal, Mercé Martínez, amb les ponències ‘La coordinació d’equips. Implementació cap a la Llei de Serveis Socials Inclusius’ i ‘De la dependència a l’autonomia. El nou paradigma per a la Comunitat Valenciana’.

Per part seua, la directora general de Gestió i Organització del Sistema, Patricia Ramón, oferirà la presentació ‘Nous models de finançament i participació del sistema públic de serveis socials: contracte-programa i òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa’ i, finalment, la directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, María José Cortell, oferirà la ponència ‘La Renda Valenciana d’Inclusió. El dret a la inclusió social’.