Igualtat subvenciona l’eliminació de barreres arquitectòniques en habitatges i edificis on resideixen persones majors

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria ha convocat aquestes subvencions per a evitar els obstacles i facilitar la mobilitat de les persones majors

S’emmarquen en les mesures promogudes per la conselleria per a millorar l’autonomia de les persones majors

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat 500.000 euros per a les subvencions destinades a l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en aquells edificis o habitatges on resideixen persones majors.

La directora general de Persones Majors, María José Pérez, ha explicat que aquestes ajudes van en la línia de les polítiques impulsades des del Consell per al foment de l’autonomia personal afavorint que les persones en situació de dependència puguen mantindre’s el major temps possible en el seu entorn.

“Volem que les persones majors puguen mantindre’s en el seu entorn familiar i social tot el temps que siga possible, ja que a més de ser més feliços, d’aquesta manera es fomenta la seua capacitat de mantindre l’autonomia en el seu dia a dia”, ha defensat Pérez, qui ha sostingut que en aquesta línia des de la Conselleria també s’està apostant pels centres de dia, amb l’objectiu que les residències “siguen l’última etapa”.

En aquest sentit, ha indicat que les persones que complisquen els requisits establits en l’ordre de bases publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), podran accedir a aquestes prestacions econòmiques individualitzades destinades a promoure “l’autonomia personal” suprimint aquelles barreres que “obstaculitzen la mobilitat de les persones majors en els llocs on resideixen”.

M.ª José Pérez ha destacat la importància que té adaptar el domicili de les persones majors “per a millorar la funcionalitat i previndre possibles accidents”, eliminant barreres i distribuint elements de suport que contribuïsquen a realitzar les activitats quotidianes “de forma més còmoda i segura”.

Amb aquest objectiu, la conselleria convoca anualment aquestes prestacions que estableix les quanties de les ajudes que es concedeixen en funció dels ingressos totals de la unitat familiar, el nombre de membres de la mateixa i el cost de l’activitat subvencionada, “fins a un màxim de 3.954 euros”, ha assenyalat la directora general.

Les subvencions concedides es destinaran tant a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi com en l’edifici de la persona major que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent aquelles transformacions o reformes que contribuïsquen a això.

Requisits

Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els següents requisits:

– Ser major de 60 anys.

– Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.

– Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, sent exclosos els que signifiquen una millora en la llar i/o edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.

– Idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el sol·licitant, que s’acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim 1 d’octubre i es troben disponibles en el portal de la Generalitat consultar ací, accedint als apartats ‘Guia Prop’, ‘Tràmits i serveis’.