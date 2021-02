Igualtat trasllada al Ministeri d’Assumptes Socials que intercedisca davant Sanitat perquè es vacune a les persones cuidadores al costat dels dependents al seu cargo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La vicepresidenta ha enviat una carta al vicepresident segon en la qual sol·licita que aquest col·lectiu siga tingut en compte



Oltra ha incidit en la necessitat que des del Ministeri de Sanitat tinguen en compte la mirada social

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que ha remés una carta al vicepresident segon i ministre d’Assumptes Socials, Pablo Iglesias, perquè intercedisca davant el Ministeri de Sanitat perquè es vacune a les persones cuidadores al costat de les i els dependents que estan al seu càrrec.

Així li ho ha traslladat Oltra als i les representants de les plataformes i altres entitats que treballen amb els col·lectius de persones dependents, en una reunió que han mantingut per a informar-los sobre com està avançant el calendari de vacunació en la Comunitat Valenciana, i especialment sobre la vacunació d’aquest sector de la població.

Oltra, que ha estat acompanyada per la secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials, Irene Gavidia, i la directora general d’Atenció Primària i Autonomia Personal, Mercé Martínez Llopis, ha explicat que aquesta setmana s’han començat a vacunar a les persones dependents amb grau II i grau III que acudeixen a centres de dia.

En aquesta línia, ha indicat la vicepresidenta, el següent pas és la vacunació d’aquelles persones dependents que no acudeixen a centres, i ha afegit que és en aquest cas on seria important que es vacunara també a aquelles persones que s’encarreguen de la seua cura, tal com el Govern valencià ha demanat ja en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que va rebutjar la demanda.



Oltra ha assenyalat que, tal com va quedar amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha decidit continuar reclamant la inclusió d’aquest col·lectiu i, per aqueix motiu, s’ha remés l’escrit al Ministeri d’Assumptes Socials perquè puga mediar davant Sanitat i hi haja “una mirada social sobretot el tema de vacunació”.

La vicepresidenta ha incidit en què és important que es tinga en compte les al voltant de 64.000 persones cuidadores de l’entorn familiar que hi ha en la Comunitat Valenciana, ja que si únicament es queda en “una mirada purament sanitària” s’obvia el que pot succeir si la persona que cuida a l’o la dependent malalta.

“No és una qüestió del possible contagi, sinó una qüestió de la desatenció que pot causar que la persona cuidadora emmalaltisca i haja de ser ingressada a l’hospital, davant el que tindrem una persona en situació de dependència vacunada però sense atenció”, ha afirmat.

Oltra ha manifestat que en aquest moment “la residència més gran que tenim és precisament la de les persones que són cuidades a la seua casa pels seus familiars, que són 64.000 persones que hem de protegir, perquè és una manera de protegir també les persones en situació de dependència”.

Quant a la fórmula de vacunació, la vicepresidenta ha indicat que la idea és que es produïsca al mateix temps que es vacuna a la persona en situació de dependència, “entre altres coses perquè ens fa més eficaces i eficients a l’hora de vacunar”, ha afegit.

La vicepresidenta ha afegit que en la carta remesa al Ministeri també demanen la inclusió d’altres col·lectius que tenen relació directa amb els col·lectius més vulnerables, com el personal d’Inspecció de Serveis Socials, els i les valoradoras de la situació de dependència, el personal tècnic en execució de tuteles i el personal sociosanitari de diferents recursos relacionats amb diversitat funcional o persones en situació d’exclusió social, entre altres.