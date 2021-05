II Jornades sobre COVID i Infància organitzades per les Ciutats Amigues de la Infància a Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Torrent participa en un programa de formació i sensibilització sobre els drets de la infància

El personal tècnic i els responsables polítics de l’àmbit municipal vinculats amb la infància es reuneixen aquesta setmana per a desenvolupar les iniciatives de cadascuna de les 14 ciutats de la Comunitat Valenciana, reconegudes per UNICEF com a Ciutats Amigues de la Infància.

Aquestes jornades busquen dialogar sobre la millor manera d’actuar contra la pandèmia en clau d’infància i adolescència. L’actual crisi sanitària, social i econòmica que ha deslligat la covid està tenint gran impacte sobre xiquets i xiquetes, per la qual cosa es fa necessari una intervenció per a generar solucions que donen protecció als drets de la infància en les circumstàncies actuals.

Així doncs, es desenvoluparan sessions sobre com escoltar la infància, mantenint processos de participació infantil en temps de pandèmia, sobre la importància de l’ús d’un espai públic segur i net, i sobre com planificar l’accés a serveis públics essencials de manera que atenguen adequadament les particularitats de la infància.

Es parlarà també de les grans preocupacions de les famílies durant el confinament: els drets de la infància en l’àmbit digital, la bretxa digital i l’ús de les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC); i el dret al joc, a l’oci i el temps lliure.

Es pretén, a més, formar i sensibilitzar als participants sobre la necessitat d’incorporar els drets de la infància en les iniciatives de recuperació enfront de la crisi i posar en valor el treball ja realitzat pels municipis de les Ciutats Amigues de la Infància.