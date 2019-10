II Trobada Joves Rurals en Aras dels Olmos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Martí: “El programa Jove Oportunitat de l’IVAJ arriba a 125 joves de l’entorn rural”

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

125 joves de 14 municipis de menys de 10.000 habitants participen en el programa de l’IVAJ i el Fons Social Europeu

La col·laboració de municipis i mancomunitats és clau per a desenvolupar estratègies que posen en valor el medi rural

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, ha afirmat que el programa Jove Oportunitat (JOOP) és una iniciativa que arriba a la joventut del món rural, i que suposa “un exemple de col·laboració entre l’Administració autonòmica, els municipis i les mancomunitats per a dotar de recursos i oportunitats a les persones joves per a vincular-los al territori”.

El responsable de l’IVAJ, entitat dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha explicat en la II Trobada de Joves Rurals de la Comunitat Valenciana que es desenvolupa en nom dels Olmos que de les 75 poblacions amb grup JOOP en l’edició 2019, catorze d’elles s’enquadren en entorns rurals, que suposen al voltant de 125 joves.

El director de l’IVAJ ha explicat que “es tracta de municipis amb menys de 10.000 habitants que són cap de comarca o que aglutinen espais educatius i formatius referents de la seua zona, com per exemple L’Alcora, Ayora, Redován, Dolores o Montserrat”. Dels 14 municipis, quatre d’ells són localitats de menys de 5.000 habitants, Polinyà de Xúquer, Villar del Arzobispo, Macastre i Chella.

Aquests grups JOOP acullen joves de diverses localitats, per exemple, joves de Sot de Chera i Alcublas assisteixen al grup JOOP de Villar del Arzobispo.

Jove Oportunitat -JOOP- és un programa dissenyat i organitzat per l’IVAJ, l’objecte del qual és la realització d’accions de motivació i orientació per a joves entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. Aquest programa s’insereix en l’Estratègia Europea 2020, que ha fixat com a meta la reducció de l’abandó educatiu primerenc. Enguany 2019, la Comunitat Valenciana destinarà 2.318.060 euros a Jove Oportunitat

Jove Oportunitat contra la despoblació

El programa Jove Oportunitat és una eines per a combatre la despoblació de l’entorn rural: que la joventut es forme i trobe oportunitats d’oci i laborals per a romandre en ell i col·laborar en el seu desenvolupament social i econòmic.

En aquest context, Martí ha destacat la col·laboració amb les mancomunitats com la de la Ribera Baixa, la de la Vega, la del Carraixet, la de la Foia de Buñol-Chiva o la del Canal de Navarrés, que han col·laborat en la posada en marxa dels grups, siga organitzant-los directament o promocionant l’acció per a aconseguir més joves vinculats al programa.

“Gràcies a JOOP, no sols s’aconsegueix una joventut més formada, sinó també coneixedora del seu entorn productiu que els pot proporcionar llocs de treball”, ha assenyalat.

Visites a empreses de l’entorn rural

En l’edició 2019, els i les joopers han visitat empreses de l’entorn rural com la granja escola Finca el Relaxe, Balneari de Cofrentes, Mes de Xetà, Taller de Soldadura de Llíria, Vivers Hernandorena, Neotic, la cooperativa apícola d’Ayora o el Celler de Roure, entre altres.

En cada edició del programa, cada grup JOOP visita un total de 20 empreses, sis d’elles locals, empreses i comerços de proximitat, com a pastisseries, tallers, perruqueries, restaurants i algunes d’aqueixes petites empreses locals han transmés les oportunitats d’ús de la zona.

En aquestes localitats, sectors relacionats amb els cellers, l’apicultura i la ramaderia, la construcció i els serveis forestals i de protecció contra els incendis han sigut els més visitats pels joves de l’entorn rural.

Cada jove participant ix de JOOP amb un itinerari personalitzat que relaciona les oportunitats d’ús de la zona amb la formació i educació adequada. “Això és essencial per al manteniment de la població rural, per a atraure talent i joventut formada que assegure el futur econòmic de la zona”, ha explicat.

JOOP no sols treballa els aspectes formatius i laborals dels joves, sinó també el seu compromís amb l’entorn i l’oci educatiu. Els i les joopers realitzen activitats lúdiques i socioculturals, especialment relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat.

En aquest sentit, joves de la Ribera van col·laborar en les campanyes de neteja de la ribera del Xúquer amb Xúquer Viu. També altres grups van col·laborar com a voluntaris en el repartiment d’ajuda i aliments per a la població damnificada per les pluges torrencials de setembre, sobretot, a les comarques del sud de la Comunitat.

També s’han realitzat activitats d’oci, com un campament en l’embassament de Benagéber, en el qual van participar prop de 500 joves de tota la Comunitat Valenciana.

“En la lluita contra la despoblació és important que la joventut rural compte amb les mateixes oportunitats, que la de les zones urbanes”, ha indicat, per la qual cosa “també els grups JOOP han posat en marxa diferents projectes d’aprenentatge i servei relacionats amb el seu entorn i han participat en activitats de sensibilització per la igualtat de les dones, la lluita contra la violència de gènere, l’emergència climàtica”, ha manifestat el director de l’IVAJ.