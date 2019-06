‘Impresas’, un projecte dirigit a crear una revista per dones recluses, guanyador d’‘Un País de cultures’

Connect on Linked in

‘Impresas’, un projecte dedicat a crear la primera revista editada per dones a la presó de Picassent, ha sigut el guanyador de la primera edició dels premis ‘Un País de cultures’, impulsats per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, i la Direcció General de Cultura i Patrimoni. El premi, que està dotat amb 3.000 euros, distingeix així aquesta iniciativa que pretén estimular la creativitat de les recluses mitjançant l’escriptura: la creació d’una revista en paper després de la impartició prèvia d’uns tallers de creació literària col·lectiva. L’equip d’‘Impresas’ està dirigit per la periodista Pilar Almenar i està integrat per la periodista Laura Bellver, la fotoperiodista i filòsofa Estrella Jover, la jurista i gestora cultural Patricia Blanco, la terapeuta ocupacional Cristina López i la psicòloga Rus Martínez.

La segona posició ha sigut per al projecte ‘Finestra inclusiva’, una intervenció socioeducativa que usa el circ com a eina de treball per al desenvolupament personal de joves i persones en situació de vulnerabilitat social. El projecte, que ha sigut distingit amb 2.000 euros, està impulsat per l’associació La Finestra Nou Circ i treballa directament l’autoestima, l’autonomia i la integració a través d’un enfocament molt divertit. L’equip és dirigit pel gestor cultural i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Antropologia Social i Cultural i Humanitats, César García, i està integrat per professionals de diferents disciplines.

La tercera posició l’ha aconseguida el projecte ‘Trobades perifèriques per a la cultura’, una iniciativa coordinada per Jeff Alberghi, que ha permés desenvolupar activitats interculturals al poble d’Almedíxer (Castelló) amb la col·laboració de la cooperativa Canopia. Aquest projecte, dotat a través d’aquesta convocatòria amb 1.000 euros, ha pretés trencar l’aïllament dels agents de la cultura, educació i innovació social en entorns rurals.

La Universitat de València i la Direcció General de Cultura i Patrimoni han emprés al llarg d’aquest curs la primera edició de la trobada ‘Un País de cultures’, una iniciativa que al llarg de tres jornades ha servit per a analitzar els temes emergents que nodreixen la realitat de la gestió cultural. L’edició d’enguany ha conclós amb una jornada en què s’han premiat les millors iniciatives que han tractat a través de la cultura la bretxa cada vegada més creixent entre les societats rurals i urbanes, la dicotomia que hi ha entre diferents grups i les múltiples problemàtiques abordades des de la perspectiva de gènere.

El jurat d’aquesta primera edició ha estat integrat per Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esport; Antonio Bravo, subdirector general de Cultura i Patrimoni; José María Bullón, president de l’Associació de Gestores i Gestors Culturals del País Valencià; Lola Fernández, presidenta d’EAPNCV i representant de la Fundació Secretariat Gitano Comunitat Valenciana; Lola López, assessora del CEFIRE Educació Inclusiva, i Albert Moncusí, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.