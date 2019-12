Impuls a la C.P.I. – la compra pública d’innovació com a eina per a la valorizacion eficient de residus de palla d’arròs a la Comarca de la Ribera

Print This Post

El Consorci de la Ribera desenvolupa un projecte per a la valorització eficient de la palla d’arròs a la comarca de la Ribera subvencionat per Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

La idea principal del projecte per a la VALORITZACIÓ DE LA PALLA D’ARRÒS MITJANÇANT LA CPI és la de realitzar accions preparatòries per a donar impuls al finançament de projectes la valorització dels residus de palla generats pel cultiu de l’arròs en la Ribera.



El projecte es divideix en tres grans blocs:



Estudi sobre les possibles solucions innovadores de valorització de residus de palla d’arròs.

Pla de negoci que incorpore un conjunt d’estratègies i línies de finançament de CPI.

Promoció de la Compra Pública d’Innovació a través de jornades d’informació.

La idea global del projecte és la d’utilitzar la palla de l’arròs com a substrat per a produir biogàs que posteriorment seria purificat i convertit en biometà injectable en la xarxa de gas. Així mateix, com a subproducte, es comptarà amb una esmena orgànica/compost o fertilitzant que podran ser aplicats en els propis cultius arrossers o de la zona tancant d’aquesta manera el cicle autosostenible.



Els objectius generals de la compra pública d’innovació són:



La millora dels serveis públics mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors en l’àmbit de la Bioeconomía i el sector agrícola de l’arròs.



Tracció de la innovació a través del foment de la innovació empresarial.



Enfortiment sectorial i sostenibilitat regional.



Millora de la competitivitat i la internacionalització mitjançant l’impuls necessari per a la consolidació i internalització de la innovació.



Aquesta actuació desenvolupada pel Consorci de la Ribera està subvencionada per l’Agència Valenciana de la Innovació a través de les ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per a l’exercici 2019-2020.