Impuls de 10.000 euros al comerç local amb la campanya ‘Jo compre a Sumacàrcer’

En temps difícils, el comerç local -un dels pulmons econòmics de cada municipi- necessita, encara més si cap, l’empenyiment de l’administració per a continuar desenvolupant les seues activitats. És per això que l’Ajuntament de Sumacàrcer ha impulsat una nova campanya d’ajuda als seus empresaris i comerços locals amb el nom ‘Jo compre a Sumacàrcer’. L’objectiu del projecte és clar: oferir ajuda econòmica i productiva a les xicotetes tendes i comerços locals que a causa de les dificultats desencadenades pels efectes de la pandèmia han vist com el seu projecte de futur ha quedat greument amenaçat. Tot això es realitza, alhora que s’incentiva entre els veïns el consum en aquesta mena d’establiments.

Per a això, des de l’Ajuntament preparen un sistema amb 4 tipus de bons de consum: 1 bo de 5 euros per a utilitzar en els comerços de productes alimentaris; 1 bo de 5 euros per a les perruqueries i els centres de bellesa i estètica que es van veure afectats per la pandèmia; 5 bons d’1 euro per a utilitzar en els forns; i 1 bo de 5 euros per a la resta de comerços no inclosos en les categories anteriors.

En total, 10.000 euros que s’han invertit des de l’Executiu local en aquest projecte que, segons el propi Ajuntament, té intenció de quedar-se més enllà de la pandèmia. Així ho ha destacat l’alcalde de la localitat, David Pons: “Per descomptat que és un esforç. Dupliquem la nostra partida pressupostària en aquest apartat. Per a nosaltres és essencial tindre un comerç local viu envers un poble amb vitalitat. La intenció és continuar amb el projecte més enllà dels mesos de la pandèmia, perquè la gent forme els seus hàbits de consum centrats en la importància dels nostres xicotets comerços i botigues. Així i tot, no pararem de treballar. Una vegada finalitzada la campanya, revisarem les possibles millores a aplicar al projecte de cara al curs que ve per a garantir la viabilitat de cada sector comercial de Sumacàrcer”.